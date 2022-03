La Bebeshita como nunca antes; presume drástico cambio de look

Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita", se dejó ver como nunca antes en sus redes sociales, pues hizo un drástico cambio de look con el que se mostró más juvenil. Aunque la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana se ve muy emocionada, su estilo ha dividido opiniones.

La influencer ganó popularidad desde que apareció en el programa 'Enamorándonos' y aunque lucía muy diferente a como se ve actualmente, se ganó el cariño de la gente debido a su personalidad atrevida, divertida y muy desenfrenada, la cual le abrieron las puertas para ser parte del talento de Tv Azteca.

Dany, como le dicen de cariño, apareció en 'MasterChef Celebrity', en donde fue una de las favoritas de la competencia de cocina. Después se integró a la emisión de fin de semana de VLA, en donde también es una de las más populares junto a Gaby Ramírez, y actualmente, está como conductora de 'MasterChef Junior'.

La Bebeshita cambia de look

El nuevo talento de la televisora del Ajusco es muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde ya tiene 2.7 millones de seguidores. En dicha plataforma, además de subir fotos que elevan la temperatura al mostrar que tiene una de las mejores siluetas del espectáculo, también presume su día a día y ahora dio a conocer su cambio de look.

La Bebeshita ha demostrado que le gusta cambiar su tono de pelo, pues ya lo ha tenido de diferentes colores, desde rubio platinado hasta rosa y azul. Sin embargo, ahora decidió hacer una transformación radical, pues enseñó que se colocó dos tintes. Además, la influencer decidió cortar su larga cabellera e innovas a un bob, el cual estará en tendencia durante todo este 2022.

La influencer se mostró muy emocionada por este cambio de look y preguntó a sus fanáticos si también les había gustado, sin embargo, todo parece indicar que no a muchos les agradó. En la encuesta que colocó en sus historias de Instagram, se puede ver que hay opiniones divididas, pues un 53 por ciento, aceptó la transformación, mientras que el otro 47 no.

