Livia Brito se luce bailando en TikTok y presume abdomen de acero: VIDEO

La actriz Livia Brito causó furor en redes sociales con un coqueto video que compartió en su cuenta de TikTok, en el que se lució bailando junto a su novio, Mariano Martínez, y luciendo un atrevido look deportivo con el que presumió su abdomen de acero y confirmó su belleza.

La guapa actriz, que en el 2021 fue protagonista de "La desalmada" cada día gana más fans en redes sociales, principalmente Instagram, donde la siguen 6.9 millones, una cifra que sigue creciendo, pues constantemente comparte fotos y videos con los que deja ver su escultural figura y atrevidos atuendos.

Actualmente la actriz, originaria de La Habana, Cuba, ya se encuentra en un nuevo proyecto, pues comenzó la filmación de la telenovela "Mujer de nadie", y en sus cuentas oficiales ya se dejó ver con el look que llevará para el melodrama en el que la acompañara como estelar el brasileño Marcus Ornellas.

Livia Brito se luce bailando en TikTok

Fue este lunes cuando la guapa cubana, de 35 años, comenzó la semana con la mejor actitud y se dejó ver mostrando sus mejores pasos y moviendo la cadera al ritmo de la música electrónica en un video en el que está acompañada de su novio, el entrenador personal Mariano Martínez.

Livia se luce con sus mejores pasos. Foto: Captura de pantalla TikTok

"Ya estoy de vuelta en Tiktok bebés @yosmimariano #trending #trendingsong #bai", escribió Brito para acompañar el clip en la popular plataforma china, misma en la que ya puede presumir de tener 10.9 millones de seguidores y sumar más de 92 millones de "me gusta".

En las imágenes que Livia compartió con sus millones de fans en TikTok se le puede ver vestida de blanco, luciendo un coqueto conjunto deportivo de pantalones holgados y sudadera de estilo ombliguera, mientras detrás de ella está su pareja con un look color negro.

Al ritmo de la canción "Do It To It", del DJ estadounidense Acraze, la pareja mostró sus mejores pasos, pero sin duda fue la guapa cubana quien se llevó las miradas, pues el look que presumió dejó ver su abdomen de acero y una vez más Livia confirmó su belleza.

MIRA EL VIDEO: