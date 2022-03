Jennifer López: Así se veían JLo y José Luis ‘El Puma’ Rodríguez hace 20 años | FOTO

Jennifer López es una de las grandes exponentes latinas en Hollywood y los escenarios mundiales, por lo que cuenta con una gran cantidad de proyectos en cine y un sinfín de colaboraciones con nombres importantes. En esta ocasión se presentará una foto de hace más de 20 años cuando compartió un momento junto a José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, una de las grandes voces latinas.

‘El Puma’ es de los artistas que logró trascender fronteras con su música. Ahora a sus 79 años, cuenta con una gran cantidad de nombres importantes en la industria de la música con los que ha colaborado. Una de ellas es la ‘Diva del Bronx’.

El encargado de recordar dicho momento fue Rodríguez, quien decidió compartir una foto en su perfil de Instagram. El venezolano mostró la postal de hace 20 años, cuando JLo tenía tan solo 32 años y ‘El Puma’ 59 años. La publicación fue acompañada con: “Para que después no digan que es un montaje. Querida Jennifer, siempre has brillado, y tu talento se ha perdido de vista. Tu éxito mundial no es casualidad, mi admiración siempre. Que grato recordar este momento con este #TBT”, escribió.

La foto

En la imagen se puede ver al Puma sin una sola cana en su cabellera con una camisa de rallas negras y doradas y con una sonrisa de oreja a oreja. Por otro lado, se puede ver a Jennifer López con la misma sonrisa, el pelo al hombro en color castaño y una blusa de lila con tirantes muy delgados. Ambos muy a la moda de la década de principios de los 2000.

La reacción de los fans fue prácticamente de inmediato al llenarlos de miles de likes y un sinfín de comentarios donde destacan el talento de ambos cantantes y la gran fortuna que tuvieron de poder compartir un momento juntos. Uno de sus fans aseguró que es muy humilde, ya que reconoce la admiración a JLo.

Actualmente, Rodríguez a no cuenta con mucha actividad en medios de comunicación y en os escenarios mundiales. Solo queda disfrutar de lo que comparte en redes sociales. Por otro lado, López se mantiene como una de las grandes divas de Hollywood, así como del mundo de la música y de la moda, por lo que se puede disfrutar de ella en proyectos y en redes sociales donde causa sensación en cada una de sus publicaciones.

