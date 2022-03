Juan Osorio se lanza contra bioserie de Vicente Fernández de Netflix: "No sé si los colombianos sepan cómo es el taco"

Con motivo del estreno de la serie "El último Rey", el productor Juan Osorio respondió a diferentes dudas que han surgido alrededor de la bioserie de Vicente Fernández. El tema principal fue la demanda que emprendió la viuda del Charro de Huentitán, "Doña Cuquita".

Juan Osorio aseguró que la familia de Vicente Fernández y, en especial su viuda, merecen todo su respeto y cariño. Pero dijo que espera que no se adelanten conclusiones y que vean la propuesta y el contenido de la serie, por una razón: "Está hecha con un gran cariño, una admiración, un respeto".

También aseguró que se siente muy identificado con Vicente Fernández, porque hay una conexión entre ellos ya que, según sus palabras, ambos son gente del pueblo que viene desde abajo.

Sobre los derechos de la serie y la polémica que ha surgido alrededor de esta producción, Juan Osorio cuestionó que la empresa colombiana pueda entender la cultura de los mexicanos. "Yo ahí no me meto, pero los derechos fueron vendidos a una empresa colombiana. Entonces, yo no sé si los colombianos sepan cómo es el taco, cómo son las costumbres mexicanas, cómo disfrutamos nuestra geografía, nuestra gastronomía. Yo no lo sé, pero simplemente hay una gran diferencia entre mexicanos que hagan este proyecto a otro tipo de idiosincracia, de cultura":

Juan Osorio defendió la producción de "El último Rey"

"La serie va y se estrena hoy": Juan Osorio

Sobre la polémica en relación al estreno de la serie y la demanda por parte de la viuda de Vicente Fernández, Juan Osorio dijo que a él no le corersponde nada relacionado con la política ni las polémicas. Pero que él está seguro de que la serie se estrenará hoy, como se tiene planeado.

Informó que todo el elenco se reunirá esta noche, en un cine de la Ciudad de México, para ver el primer capítulo de la serie. El exitoso productor aseguró que la información para la serie se tomó, en buena parte del libro que escribio Olga Wornat, una biografía no autorizada. El texto es una serie de entrevistas con personas que estuvieron cerca de Vicente Fernández y la familia del músico tapatío.

Por último, Juan Osorio defendió la decisión de que Pablo Montero fuera la persona encargada de encarnar a Vicente Fernández, especialmente porque se crió cerca de la familia Fernández y existía una gran relación entre ambas familias.

Pablo Montero tendrá el papel de Vicente Fernández

En lo que se refiere a las imágenes que se utilizarán en la serie, Juan Osorio dijo que habrá mucho stock sobre los concierto del Charro de Huentitán, esto porque es material que pertenece a Televisa y no hay ningún impedimento legal para hacerlo.

