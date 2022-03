Ésta pareja icónica del CINE se reencuentra en NUEVA película que está en el número uno en Netflix

Una de las comedias románticas más populares de la década de los 2000 es 13 Going on 30, cinta que en México se conoció como "Y si tuviera 30", una película que es protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo, quienes se convirtieron gracias a ese proyecto en una de las parejas más icónicas de este género.

En dicha producción de 2004 se aborda una historia fantástica en la que una niña pide en su cumpleaños 13 el deseo de tener 30 años, ser próspera y bonita, todo eso gracias a una publicación que vio en su revista favorita Poise. Gracias a unos polvos mágicos todo se cumple y la pequeña Jenna de pronto tiene que asumirse como una adulta de 30, con las ventajas y desventajas que esto tiene.

Al sentirse sola en la vida que deseó y no conocía, no duda en buscar a su mejor amigo Matt, pero ahí las cosas no salieron del todo bien, y el deseo sólo lleva a querer que sea revertido. Si no has visto este clásico de las comedias románticas está disponible a través de Netflix.

De la mencionada cinta se elogio mucho la química que había en la pareja que formaron Ruffalo y Graner, nadie se podía imaginar que el cine los volvería a unir con una película que se ha colado al número uno de lo más visto en Netflix en México. Se habla de "Proyecto Adam", The Adam Project por su título en inglés.

Jennifer Garner y Mark Ruffalo de nuevo juntos

Esta cinta esta dirigida por Shawn Levy, fue escrita por Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett y Mark Levin. El reparto está compuesto por Ryan Reynolds, Zoe Saldaña, Catherine Keener, Walker Scobell y los ya mencionados protagonistas de "y si tuviera 30".

Esta película trata de un viajero en el tiempo que tiene que hacer equipo sí mismo para salvar al mundo. Ryan Reynolds regresa de 2050 a 2022 para encontrarse al niño que era en 2022 con una madre viuda (Garner) que trata de reiniciar su vida, mientras su padre (Ruffalo) es el científico que diseñó el arma letal contra el universo.

Pero entre la trama que hace referencia a obras como Star Wars y E.T., ver a la pareja de nuevo compartiendo es un deleite para los fanáticos.

SEGUIR LEYENDO

La película más ESPERADA del catálogo de Netflix; es totalmente DESGARRADORA y basada en hechos reales |TRÁILER