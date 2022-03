Exatlón México: ¿Quién es Alejandro Zavala Noyola? exnovio y agresor de Gloria Murillo

Fue la noche del pasado jueves cuando la velocista mexicana, y exparticipante del reality "Exatlón México", Gloria Murillo dio a conocer en una serie de videos compartidos en sus redes sociales que había sufrido violencia y abusos por parte de su expareja, Alejandro Zavala Noyola.

La denuncia pública que realizó la joven deportista cimbró de nueva cuenta a la sociedad mexicana, a solo unos días que se celebró el Día internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, ocasión en la que miles de mujeres salen a marchar para protestar y denunciar abusos, violencia de género, feminicidios, entre una serie de violaciones a los derechos de las féminas.

En esta ocasión, Gloria Murillo también recurrió a las redes sociales para romper el silencio y usarlo como canal para hacer público su caso; con lágrimas en el rostro, la atleta confesó ante sus seguidores las agresiones y abusos que sufrió a lo largo de varios años por parte de su expareja.

¿Quién es Alejandro Zavala Noyola?

Gloria Murillo decidió compartir su experiencia con sus más de 620 mil seguidores con el objetivo de incentivar a aquellas mujeres que viven, o vivieron alguna condición similar, a denunciar a sus agresores y sus delitos no queden en la impunidad. También, para que ninguna otra mujer tenga que vivir una situación parecida.

La atleta, quien formó parte de la cuarta temporada del "Exatlón México", en donde participó como integrante del equipo rojo, confesó haber sufrido de violencia física y psicológica por parte de su ex pareja Alejandro Zavala Noyola. En un video de 3 minutos de duración declaró que esa situación la llevó a vivir con miedo constante hacia su agresor, situación que la llegó a afectar en sus actividades cotidianas y en el desarrollo de su vida diaria.

“¿Por qué debo tener miedo toda mi vida? Y tú estás normal en un círculo social al que no perteneces ni perteneciste. Yo estudié aquí, yo viví aquí, yo me metí aquí y ahora yo te expongo y te saco de aquí, YA NO MÁS.”, se escucha decir a Murillo en el clip, en donde aseguró que se vio motivada a compartir su experiencia luego de presenciar las manifestaciones del pasado 8 de marzo, en donde otras mujeres expusieron a sus agresores.

Murillo aseguró que su expareja la chantajeaba e intimidaba para que no se alejara de él ni terminaran su relación, lo que la llevó a vivir en medio de un terror psicológico que le impedía visitar ciertos lugares o ver a sus amistades en Monterrey, ciudad en la que reside. Ante esta denuncia, muchos de sus seguidores se preguntaron, quién es Alejandro Zavala Noyola, la expareja de la atleta.

Gloria aseguró que llegó a vivir terror psicológico por parte de su pareja. FOTO: Especial

Debido a que el joven mantiene sus redes sociales en privado, es poco lo que se ha dado a conocer acerca de su vida, sin embargo, ha trascendido que de igual manera que a su expareja Gloria Morillo, es un apasionado del deporte y siempre solían compartir fotografías en donde celebraban victorias y retos deportivos alcanzados.

