Cynthia Rodríguez y Kristal Silva elevaron la temperatura con atrevidos looks dorados; así lucieron | FOTOS

Cynthia Rodríguez y Kristal Silva son dos de las mejores conductoras de la actualidad, ambas son conocidas por su excelente sentido del humor. Si bien son muy amigas, ahora las pusieron a “pelear” en redes sociales para ver quién usó el mejor outfit para "los Reyes del Playback", un concurso dentro de Venga la Alegría.

"Los Reyes del Playback" es un tipo de "Lip sync battle", aunque al principio no le gustó tanto al público, pues no genera tanta controversia como sí lo hizo Quiero Cantar en su momento, con personajes como Lyn May. Sin embargo, parece que la competencia subió de nivel y generó más interés en las personas.

¿Cómo deslumbraron a los fans Kristal Silva y Cynthia Rodríguez?

Kristal Silva y Cynthia Rodríguez son dos de las más guapas de la televisión mexicana; ambas concursaron en "los Reyes del Playback", para el cual usaron atuendos muy llamativos que les permitieron presumir sus figuras.

Kristal vistió un atuendo muy de la década de los 90, el cual estaba repleto de transparencias en color azul. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el talento de la también modelo, pues presentó un medley urbano con el que se ganó los aplausos de los jueces y todo el público.

Por su parte, la ex miembro de 'La Academia' se lució al recordar a las vedettes del Cine Mexicano, pues usó un body con lentejuelas e interpretó un mix de música rumbera, que cautivó a sus compañeros, con lo cual pudo salir ganadora del segmento y su amiga, Kristal, quedó en cuarto.

Kristal, quien fue Miss Universo México en 2016 es una de las estrellas del programa matutino de TV Azteca; Cynthia, por su parte, siempre acapara las miradas con su increíble figura, además de que es un icono de las redes sociales, pues constantemente sube fotos presumiendo sus outfits y siempre se gana halagos. En la actualidad tiene más de 3.3 millones de seguidores.

