Paulina Goto apoya declaraciones de Sasha Sokol, pero pide que no se presione a otras víctimas de abuso

Paulina Goto se sinceró con la prensa y pidió no presionar a las víctimas de abuso luego de escuchar las primeras preguntas sobre las declaraciones de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano.

La actriz fue interceptada por los reporteros durante un evento realizado en la Ciudad de México, quienes después de felicitarla por su incursión en el teatro musical, retomaron el tema de la exintegrante de Timbiriche, por lo que inmediatamente dijo: “No, no voy a hablar de eso, me da gusto que Sasha haya salido, que haya hablado, que haya contado su historia, es conmovedor, es inspirador, es valiente”.

Dado que en su momento Goto fue severamente señalada cuando tenía 18 años debido a que se involucró en una relación amorosa con el productor Pedro Damián, quien en ese entonces tenía 56, los reporteros buscaron obtener información sobre su romance.

“Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión, estando en el medio artístico, que se hablara de mí, y bueno, pues sí, definitivamente se mueven muchas cosas, porque no fue una etapa fácil en mi vida; sin embargo, hoy estoy tranquila, estoy en paz, y por eso ya no me interesa a mi hoy remover y hablar y salir dar explicaciones, apoyo el movimiento feminista, siempre lo voy a hacer, y es una decisión muy personal y el proceso de cada quien, si quieres salir a contar tu historia ¡qué bien!, y si no también. Oye, es muy respetable”, expuso.