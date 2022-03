Gerardo, el hermano de Tania Ruiz que conquista las redes, ¿quién es el cuñado de Enrique Peña Nieto?

Tania Ruiz parece ganar cada día más fama, pues la guapa modelo, novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), suma día a día nuevos fans en sus redes, aunque no es la única de su familia que llama la atención, pues su hermano Gerardo está conquistando las redes, por lo que muchos se preguntan ¿quién es el cuñado del ex mandatario?

Ruiz, de 34 años, es originaria de San Luis Potosí, y aunque ya era conocida por su trabajo como modelo, la relación que mantiene con el ex mandatario desde hace varios años la ha hecho ganar mayor popularidad, sobre todo en redes sociales, donde es seguida por miles de fans.

La novia de EPN, es hija de Luis José Ruíz Ituarte y Elizabeth Eichelmann Gómez. Su padre es un empresario vinícola, mientras que su mamá destaca por el manejo de las relaciones públicas del Hospital Lomas de San Luis Internacional. Tiene cuatro hermanos, Gerardo, Alynn, Elizabeth y Luis José.

Aunque la modelo y empresaria, que recientemente lanzó a la venta una nueva colección de trajes de baño, presume una excelente relación con todos los miembros de su familia, es su hermano menor con quien deja ver una fuerte amistad, pues ambos comparten en sus redes fotografías en las que demuestran su amor.

Quién es Gerardo Ruiz, cuñado de Enrique Peña Nieto

Lo suegros de Enrique Peña también dejan ver que mantiene una excelente relación con todos sus hijos, formando así una familia muy unida, que en diversas ocasiones comparte fotografías en las que se puede ver que gustan de pasar tiempo juntos en divertidas reuniones.

Aunque Gerardo no tiene la misma fama que su hermana, existen algunos datos que se conocen de su vida privada y profesional. De acuerdo con el sitio Cuna de Grillos, en mayo de 2017, el joven mantenía una relación sentimental con el fotógrafo canadiense Josh Clapp.

El joven ya cuenta con miles de fans en redes. Foto: IG @gerardoruize

El mismo el portal, donde se da a conocer datos de algunos políticos, informó hace un tiempo que Tania Ruiz y su hermano menor, que este 10 de marzo cumplió 27 años y fue muy celebrado por sus familiares y amigos, compartían el mismo departamento ubicado en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Además de ser un modelo en Instagram, el joven ha demostrado tener un inmenso amor por sus hermanas, a quienes siempre celebra, festeja y agradece en sus redes sociales. De acuerdo con su perfil de LindkedIn, es licenciado en negocio y comercio internacional, y estudió en su natal San Luis Potosí.

Gerardo Ruiz conquista con sus imágenes. Foto: IG @gerardoruize

