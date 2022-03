Este fue el papel para el que audicionó Natasha Klauss en Pasión de Gavilanes

Ya pasaron casi 20 años del estreno, de la aclamada serie de Pasión de Gavilanes en la pantalla de Canal Caracol. Y el éxito que tuvo la telenovela colombiana, creada por Julio Jiménez, fue tan contundente, que la producción fue por más, y se animó a lanzar una secuela de la historia de los hermanos reyes y las hermanas Elizondo.

Así fue que el pasado 14 de febrero se lanzó la segunda temporada de la tira en Telemundo.

Lo cierto es que uno de los personajes que se ganó el corazón de los televidentes fue Sarita Elizondo, interpretada por la actriz colombiana Natasha Klauss. Sin embargo, para esta secuela de la serie, la actriz no audicionó para ese personaje, sino que lo hizo para otro de los papeles de la aclamada novela.

Pasión de Gavilanes. Fuente: Archivo

“El casting que hice fue bailando y doblando una de las canciones, con una ropa super sexy, un vestido super pegado, porque obviamente tenía que verse como ‘Rosario’, así mamacita divina", confesó la actriz en diálogo con La Red.

Además, contó cómo fue que el productor de la novela “Pasión de Gavilanes” le comunicó que iba a realizar otro personaje: "La buena noticia es que estamos en 'Pasión de gavilanes', la mala es que no quedaste para Rosario Montes. Vas a ser una de las tres hermanas Elizondo". El papel de Rosario fue finalmente para Zharic León.

Klauss va a ser una de las hermanas Elizondo. Fuente: archivo

Al respecto, Klauss, que en la edición anterior de la novela, no eran tres mujeres protagonistas, “la historia era un poco diferente. Esto era basado en 'Las aguas mansas'", dijo y agregó: "De hecho, mi personaje moría. Alcancé a hacer escenas de ‘oh, me duele el corazón’; o sea, los primeros capítulos. Entonces, no se sabía mucho qué iba a pasar con este producto, no lo querían realmente en Telemundo y fue una sorpresa para todos".