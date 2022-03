Salma Hayek: Este es el vestido ideal para las mujeres de 50 años | FOTO

Salma Hayek es una de las mujeres más exitosas y famosas del mundo, en gran medida por su trayectoria en Hollywood, pero también por su belleza, misma que queda reflejada en cada una de sus publicaciones de redes sociales. Otro de los factores que se pueden ver en su cuenta de Instagram es su gran gusto por la moda, por lo que siempre impone tendencia.

En esta ocasión, la protagonista de “House of Gucci” compartió una imagen donde muestra un vestido ideal para las mujeres de 50 años o más. Este look la mostró como lucir formal, pero al mismo tiempo atrevida. La prenda es de color azul marino y estaba ajustado a su cadera para lucir su figura.

En la foto la veracruzana está dando un autógrafo previo a entrar a un coche. Lo que llamó más la atención fue su vestimenta, ya que al portar un color oscuro se veía formal y elegante, pero contaba con unos flecos en la parte superior de su atuendo que le daban un toque atrevido. Su peinado era bastante tradicional al portar una cola de caballo.

La reacción

La postal que compartió la actriz no es reciente, esto se puede ver gracias a que en el pie de foto escribió “#tbt” que es un indicativo que la imagen no es reciente. Pero eso no fue factor para sus fans le recordaran lo hermosa que es así, como para llenarla de corazones.

La publicación consiguió más de 65 mil likes en la primera hora. Entre los comentarios se puede leer: “Wow increíble Salma! Nada ha cambiado desde entonces”, “Amo tu actuación”, “TE AMOOOO”, además de un sinfín de corazones y caritas. Eso sí, algunos también lanzaban algunos comentarios de broma como “Salma saca a México de la pobreza!!!”.

Lo que queda claro al ver algunas de sus publicaciones en su Instagram, es que la actriz derrota belleza, talento y sensualidad en cada una de sus publicaciones. Otro factor es el gusto por la moda, mismo que le heredó a su hija y su hijastra.

