Elías Chiprut: ¿Quién es el cantante que generó polémica tras su declaración en el caso de Sasha?

Después de que Sasha Sokol se armó de valor y decidió romper el silencio el pasado 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), sobre su relación con el productor Luis de Llano, con quien sostuvo un "romance" cuando ella era una menor de edad y éste era casi un cuarentón, el medio del espectáculo de inmediato se manifestó.

En este caso, el actor Mauricio Martínez siguió el ejemplo de la exTimbiriche y también reveló una verdad que no fue apoyada por muchos. En este caso acusó al productor Antonio "Toño" Berumen de haberlo acosado sexualmente. Sin embargo, al ser un adulto pudo defenderse y salir corriendo.

Este caso fue puesto en tela de juicio por varios integrantes de las viejas agrupaciones de los 90 que Berumen impulsó, como Kairo, Magneto y Mercurio, entre otros no menos importantes. Durante una rueda de prensa, quien tomó e micrófono por un buen momento fue Elías Chiprut, quien en primer lugar hizo un desafortunado comentario contra el caso de Sasha al decir que no podían hablar del tema, pues "no fueron el condón de Luis de Llano".

La declaración generó una ola de comentarios en contra del también actor, pues aunque supuestamente tuvo otra intención, no dejó de ser machista a los ojos de los internautas, quienes ejercieron tanta presión que el mismo artista emitió un comunicado donde se disculpó con la cantante y las personas.

¿Quién es Elías Chiprut?

Este hombre de 41 años, que tomó el micrófono y hablo con fervor sobre lo bien que los trató Toño Berumen, aunque aseguró que no metería las manos al fuego por él, es un actor, conductor y cantante originario de la Ciudad de México.

En 1995, Comenzó su carrera como Conductor en programas como Nickelodeon, Disney Channel y Televisa. Cabe mencionar que se preparó en el Centro de Educación Artística (CEA) de la televisora de San Ángel.

Algunas de las producciones en las que participó fueron: "Amigas y rivales", "Mujer de madera", "Mujer, casos de la vida real", "El desconocido", "Aversión" y también fue conductor del programa matutino "Hoy".

De 1999 hasta el año 2005 formó parte de la reconocida banda Mercurio cuyas canciones como: "Enamoradísimo", "Explota corazón" y "Así te deseo", entre otras, los llevaron a la fama.

Un dato que pocos saben es que en el año 2008 participó en una promoción para Fanta en el continente asiático, que llevó el nombre "FANTA Mundo Tailandia".

A continuación te presentamos un video de cuando era un joven conductor, donde deja ver la moda de la época y hasta tenía el cabello largo. De igual manera, desde entonces se desenvolvía bastante bien frente a las cámaras.

