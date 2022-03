BTS: ¿Jin salió con una mujer mayor que él? Conoce a su supuesta novia

Jin de BTS es el mayor del grupo, este año podría despedirse de las fans debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Él ha sido uno de los pocos integrantes alejados de rumores amorosos; sin embargo, en el pasado hubo especulaciones de salir con una mujer mayor que él.

Aunque los idols surcoreanos prefieren enfocarse en su carrera antes de tener pareja, ARMY ha asegurado apoyarlos si algún día se enamoran. Antes de ser famosos algunos de ellos tuvieron novia, pero debido al poco tiempo que tenían y sus entrenamientos, terminaron su relación.

¿Quién es Lee Goo Joo? La supuesta pareja de Jun

Actualmente, ningún integrante de BTS tiene novia en este momento, pero Jin fue blanco de rumores amorosos en 2015. Todo comenzó por que era cercano a una comediante conocida, quien reveló haber tenido una cita con un aprendiz seis años menor que ella.

Se trata de Lee Goo Joo, quien dijo que conocía a Jin desde hace cuatro años y eran cercanos, cuando debutó en el programa "Music Core", lo apoyó. Esta declaración fue la razón por la que los coreanos creyeron que se trataba del idol con quien estaba saliendo, pues en los agradecimientos de sus primeros álbumes con BTS, le dedicó algunas palabras.

Sin embargo, todo se trató de un malentendido, pues dicho aprendiz no era Jin de BTS, sino otro joven, pero la descripción de ser muy guapo y actualmente activo causó la confusión. En un programa de TV, la comediante aclaró todo y uno de las participantes afirmó que no era el cantante, pues lo pudo conocer durante una cena y definitivamente no era Seokjin.

