Ofelia Cano revela que su esposo le fue infiel con Susan Quintana, la ex de Adame | VIDEO

Susan Quintana es conocida por despotricar en contra de su expareja, el actor Alfredo Adame, en contra de quien recientemente habló para emitir una opinión en torno a la pelea callejera que protagonizó.

Sin embargo, en esta ocasión, la ex de Adame se volvió tendencia por una razón bastante peculiar y es que Ofelia Cano aseguró que ella fue la culpable de que su matrimonio con un ejecutivo de Televisa terminara.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz mexicana oriunda de Sinaloa confesó que su matrimonio enfrentó varios altibajos, pero hubo una situación que la rebasó y por la cual, decidió poner fin a su vínculo matrimonial.

Dicha razón tiene nombre y apellido, y se trata de Susan Quintana, quien mucho se especuló que mantuvo una relación con el esposo de Ofelia Cano, cuando la pareja aún estaba casada.

"Terminó de quebrar mi relación, ahí fue donde dije 'ya no puedo más', entonces viene la separación, que yo lo he dicho en varias entrevistas y lo vuelvo a repetir, si yo hubiera sido más inteligente y madura, no me hubiera divorciado, no me hubiera separado, porque no hay mejor marido que el padre de tus hijos", confesó Ofelia Cano en 'El minuto que cambió mi destino'.