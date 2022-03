Leonardo Aguilar supera a su padre Pepe y a su hermana Ángela en un elemento esencial para la música: VIDEO

Durante la rueda de prensa que ofrecieron Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar en la que dieron a conocer los detalles de su próxima gira “Jaripeo sin fronteras”, los artistas también hablaron de su proceso para crear música.

Como buen padre Pepe Aguilar aprovechó el micrófono y los medios presentes para alabar el trabajo de sus hijos, siempre ha manifestado especial reconocimiento por la voz de Ángela, quien en pasados días se alzó como una de las ganadoras de regional mexicano en Premios Lo Nuestro.

Y esta vez también habló del talento de su hijo Leonardo Aguilar, pues dio a conocer su habilidad como compositor y le auguró un futuro prometedor en ese rubro, pues aseguro que es el mejor de la familia.

El intérprete de “Por mujeres como tú” mencionó que muy pronto Leonardo dará a conocer un disco en solitario en donde mostrará varios temas de su autoría que a palabras de su padre, está muy bueno.

“Este guey ya se está tardando, pero ahí va y no se la van a cavar con el disco que va a sacar y no saben cómo escribe, compone mejor que yo y que ella (Ángela Aguilar) juntos, bueno que yo no tanto, pero si compone muy, muy bien” dice el artista.

Además agregó que el éxito para cada uno de los jóvenes han llegado en tiempo especial y que se presenta cuando debe de ser “cuando te toca aunque te quites y cuando no, aunque te pongas, así es la vida”, agrega Aguilar y después señala a Ángela mencionando que le ha ido muy bien y hay que celebrarla.

Hizo puntual especificación a que no hay envidias entre los hermanos y que Leonardo festeja el éxito de Ángela Aguilar “Hasta ahorita las arenas las llenamos juntos”, responde Leonardo.

