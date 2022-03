Bangtan: Jungkook de BTS revela que le gustaría tener una cita con este chico

¡Jungkook de BTS quiere tener una cita! El menor de los integrantes es considerado como el más romántico del grupo, es fan de las películas de amor y cree en las almas gemelas. Es una ocasión reveló que quiere tener una cita con este chico y así reaccionó el ARMY.

Aunque en un par de ocasiones Jungkook ha asegurado que no se quiere casar, el cantante K-Pop no se niega al amor. Antes de ser famoso tuvo una ex novia que asegura que se casaría con él y ha elegido a IU como su tipo ideal, una famosa cantante y actriz de doramas coreanos.

Jungkook también ha dicho cuándo será el momento en el que tendrá novia, pues actualmente se encuentra soltero. En una ocasión sorprendió a las fans con una revelación inesperada y es que el idol confesó con qué chico le gustaría tener una cita, descubre de quién se trata.

Jungkook quiere tener una cita con este chic y sorprende al ARMY de BTS

Durante los inicios de su carrera, Bangtan promocionaba en varios programas locales. En una ocasión asistieron al programa de radio Airang y fueron cuestionados sobre salir con alguno de los integrantes, pues entre ellos se conoce mejor, como RM, quien dijo que le gustaría que Jimin fuera su cuñado.

En ese entonces, Jungkook hizo una revelación que sorprendió al ARMY y es que el Golden Maknae confesó que le gustaría tener una cita con Jin, sorprendiendo a su compañero por su elección. Al parecer, lo eligió porque su compañero lo considera como el miembro con quien más bromea, juega y con quien nunca se siente solo.



A pesar de que uno es el más joven y el otro el mayor de todos, parece que se llevan muy bien, por lo que su cita en plan de amigos sería algo divertido, sobre todo porque a Jin le gusta ir de pesca y ha invitado a Jungkook, algo que tienen pendiente de cumplir.

