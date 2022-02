BTS: Jungkook revela cuándo será el momento en el que tendrá novia

A pesar de tener solo 24 años, Jungkook de Bangtan Sonyeondan se ha convertido en uno de los idols más famosos del mundo, y uno de los más ricos de Corea del Sur. También es uno de los artistas surcoreanos que actualmente está soltero, pero el ya se decidió a tener novia cuando esto suceda.

Aunque una de las reglas de BigHit, y de algunas agencias de entretenimiento, es que sus artistas no tengan pareja durante sus primeros años de carrera, los chicos de BTS han tenido algunas experiencias amorosas antes de ser famosos. Sewon, una ex novia de Jungkook aseguró que se casaría con ella tras hacerle una promesa. Sin embargo, el idol tuvo que termina su relación porque no tenía tiempo debido a los ensayos del grupo.

Otra de las afortunadas que han robado el corazón de Jeon Jungkook es IU, solista de K-Pop que es considerada como su tipo ideal. Es bien conocido por el ARMY que esta chica es el crush del cantante desde hace muchos años, sin embargo, el idol de BTS tiene una regla para poder tener pareja.

Jungkook de BTS quiere tener novia cuando esto pase

Jeon Jungkook se ha convertido en el tipo ideal de muchas ARMY, el integrante de BTS no solo tiene un gran talento, su look lleno de tatuajes lo convierte en un chico muy atractivo para las fans. Además, su personalidad lo convierte en el novio ideal para San Valentín.

Jungkook es fan de las películas de romance, y muchas otras que puedes ver en Netflix. Además, el cantante surcoreano cree en las almas gemelas y en el destino, por lo que una vez reveló que el momento ideal para tener novia será cuando escuche sonar unas campanillas, pues cree que habrá encontrado a su otra mitad.

Su declaración enterneció a todo el ARMY, pues creen que es un chico muy romántico y la afortunada tendrá mucha suerte de ser su novia. Sin embargo, por el momento se encuentra soltero.

¿Por qué Jungkook no quiere casarse?

Además de esperar el momento ideal para conocer a su alma gemela, Jungkook confesó que no quiere casarse. Una de las razones es porque quiere conocer a una chica que no sepa quién es, algo imposible, ya que es un artista muy famoso en todo el mundo.



Además, durante sus primeros años de carrera confesó que no quiere hacerlo, sin explicar la razón, pero lo repitió un par de veces. ARMY también lo ha catalogado como un chico tímido que tiene miedo a decir te amo por primera vez y que se aleja de las chicas.



