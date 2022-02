Lalo España EXPLOTÓ por haber sido anunciado de forma engañosa en obra de Pepe Magaña

Lalo España habló de cómo fue anunciado como parte del elenco de la obra de teatro "La Semesienta" en Estados Unidos, desmintió la información y aclaró lo que realmente pasó con el director Pepe Magaña.

El actor explicó que debido a su buena relación con Magaña, éste le pidió que grabara un video con su personaje "Doña Márgara Francisca" en el cual recomendaba la obra, España lo hizo sin problema alguno, pero a raíz de este clip se empezó a utilizar su personaje junto con el Kompa Yaso y Niurka Marcos para promocionar la puesta en escena.

Fue así que el actor que le dio vida a German, el conserje de la serie Vecinos, compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que aclaraba que él no formaba parte del elenco asimismo pidió que retiraran el anuncio.

De acuerdo con la captura de pantalla compartida por Lalo, la imagen fue publicada a través de un estado de WhatsApp por alguien de nombre Andy Galves, quien de acuerdo con España, es un empresario del mundo del entretenimiento.

El actor volvió a compartir la imagen, pero esta vez lo acompañó de otro texto: "Esto es un engaño a la gente y me estoy enterando por varios lados que sucede constantemente. Me molesta y me duele muchísimo. Quien sea el responsable, no es NADA ÉTICO. ME ENTERO QUE PASA MUCHO, MUHO. Algo anda mal ahí. Con todo respeto."

Fue así que en el programa De Primera Mano explicó lo que sucedió no sin antes aclarar que no fue responsabilidad de quien grabó el video es decir, de Pepe Magaña, sino de la empresa que publicó dicho anuncio.

España agregó que Galves habló con la empresa que representa al actor y le explicó que supuestamente la publicación la hizo una persona nueva que no sabe español y al ver el video se le hizo fácil incluir a "Doña Márgara Francisca", lo cual se le hizo absurdo y una mentira.

"Nosotros, por ponerte ejemplo teneos un chat con mi querido Alex Gou del Tenorio Cómico, toda la publicidad tiene que estar autorizada por un productor, toda la publicidad tiene que estar alguien al pendiente, alguien que autorice las cosas"

En este contexto, dijo que se le hizo raro, pues Galves aseguró que no se hizo público y sólo se compartió a través de la aplicación de mensajería, no obstante Lalo España dijo que de todos modos se debía de dejar de compartir o desmentir la información, pues es muy delicado que aparezca su rostro en publicidad que no es real: "es una falta de respeto para nosotros y para el público y perdemos credibilidad también los artistas.

