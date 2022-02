Kiristoff destroza a Sexo, Pudor y Lágrimas 2: "Es una mafufada" | VIDEO

Kristoff Raczynski es reconocido en el mundo de YouTube por sus carismáticas y agridulces críticas a películas, las cuales complementa con las expresiones propias de su humor. Y en esta ocasión, el filme que fue el objeto de su desdén fue la segunda parte de 'Sexo, Pudor y Lágrimas'.

La película protagonizada por Susana Zavaleta, Jorge Salinas, Cecilia Suárez, Mónica Dionne Víctor Hugo Martín, no fue del agrado del crítico de cine, quien además de destacar que 'Sexo, pudor y lágrimas 2' no tenía un buen hilo argumentativo, señaló que el desarrollo de los personajes fue pobre y que los temas abordados son anticuados.

Ante esto, Kristoff no perdió la oportunidad para hacer una comparativa entre el filme que recientemente se estrenó y la primera entrega de 'Sexo, pudor, y lágrimas', misma que además de abordar temas tabú para la época, tenía personajes complejos que mostraban una verdadera evolución a lo largo de la historia, cuestión que desde su punto de vista no pasó en esta ocasión.

"Los desenlaces de cada una de las historias terminan bien de maneras mágicas; ¿desarrollar el crecimiento de los personajes? ¡Ay no, que hueva! Mejor que de la nada todos acepten que 'amor es amor', sin importar el envase", enuncia Kristoff en un video dedicado a la película que subió a su cuenta de YouTube.

Respecto a la integración de nuevos personajes, el YouTuber mexicano-polaco no tuvo más que malos comentarios sobre el trabajo de los jóvenes artistas, ya que los catalogó como "desagradables, poco interesantes y aburridos", declarando que la actuación de todos dejó mucho que desear.

El también productor y conductor, dijo que los diálogos y la dicción de las actrices y actores de este proyecto era pésima, al grado de que en varias ocasiones quiso ponerle subtítulos al filme.

"Lo peor es que los creadores originales no están involucrados y parece que los que hicieron esto no vieron la primera película porque muchas de las cosas no cuadran y se contradicen", apuntó el crítico.