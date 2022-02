Hija de Biby Gaytán presume a su nuevo NOVIO y las redes se le van encima; esta es la razón

Ale Capetillo, la mayor de los hijos de la dinastía Capetillo-Gaytán, se encuentra desde hace más de un año en Madrid, España, ciudad adonde se mudó para seguir estudiando y en donde también trabaja, y desde este lugar del planeta sorprendió a sus seguidores recientemente al confesar que encontró el amor.

A partir de ese momento decenas de sus admiradores aprovecharon las redes sociales para pedirle que diera a conocer de quién se trataba, pues querían compartir con ella la alegría pro esta noticia, y así fue. Justo este lunes la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo dio a conocer en su cuenta de Instagram un par de historias en donde compartió algunas postales en donde se le ve junto a un joven.

¿De quién se trataba? Ni más ni menos que de la persona que ha robado su corazón y a quien sin duda alguna ya considera su pareja. "Mon amour (Mi amor)", fueron las palabras con las que la joven de 22 años decidió compartir su felicidad con sus casi medio millón de seguidores.

¿Quién es el novio de Ale Capetillo?

Si bien hace no mucho tiempo, a unos meses de haberse instalado en Madrid, Ale Capetillo había asegurado que no se encontraba enamorada y que todavía no había conocido al afortunado que conquistara su corazón, ahora todo es distinto y su vida se ha teñido de un rosa intenso, ya que se le ve en redes sociales destilar amor mientras recorre la capital española junto a su nuevo novio.

Una vez que compartió sus historias, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, decidió publicar en su cuenta de Instagram la primera fotografía junto a su nueva pareja; en la imagen, en blanco y negro, se ve a ambos abrazados y mirándose fijamente el uno al otro. El joven irradia felicidad mientras disfruta de un paseo junto a Ale Capetillo.

Imagen que Ale Capetillo publicó en su Instagram. FOTO: Especial

Gracias a la inédita postal resulta ahora evidente que Alejandra se encuentra disfrutando al máximo de su nueva pareja y así ha querido darlo a conocer a los cuatro vientos. De inmediato sus seguidores le comenzaron a preguntar quién era el joven que ha conquistado su corazón y como respuesta Ale aseguró que es de origen libanés, sin embargo no dio a conocer su nombre.

Dos postales que Alejandra publicó en sus InstaStories. FOTO: Especial

Pese al derroche de felicidad que ha demostrado Ale Capetillo, no faltaron los usuarios que criticaron a su nuevo novio por aparentar mucho mayor edad que ella, comentarios a los que evidentemente la joven no ha querido responder. Eso sí, hubo quienes salieron al paso de este tipo de mensajes: "Tanto que le preguntaban por su novio y hoy que ella pone esta fotografía con tantas críticas, oh Dios quien entiende esta gente," escribió una seguidora.

