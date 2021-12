Ana Pau Capetillo visitó de sorpresa a su hermana Ale en Madrid y esta fue su reacción

Las hijas de Biby Gaytán, Ana Paula y Alejandra Capetillo, son muy populares en redes sociales, y recientemente soltaron una “bomba”, pues la guapa Ana Pau mostró en su Instagram que estaba en el Aeropuerto camino a España para ver a su hermana y pasar buenos ratos juntas, pues Ale lleva varios meses viviendo en el viejo continente, donde está cumpliendo su sueño de trabajar en la industria de la moda.

Foto: Captura.

Ale, quien estudia Administración de Empresas en Madrid, contó a sus seguidores que se encontraba muy mal de salud y hasta terminó en un hospital, por lo que seguramente Ana vio sus publicaciones y decidió irse a cuidarla, por lo que ahora pasarán Navidad juntas, lo cual hará que la tristeza y nostalgia que viene con el fin de año se disipen.

No es la primera vez que las hermanas se reúnen, pues Ana Paula la sorprendió llegando a su departamento en una ocasión anterior hace unos meses; es bien sabido que ambas se llevan muy bien, incluso se podría decir que son mejores amigas.

Foto: Captura.

¿Por qué se fue Ale a vivir a Madrid?

Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaitán, confesó por qué se fue a España y qué es lo que está haciendo en el viejo continente. La guapa mexicana además de modelo también es influencer lleva varios meses allá y sus motivaciones de mudarse de país eran un misterio.

La joven expuso que ya que ya tenía rato que quería salirse de su “burbuja”, de su zona de confort, porque dijo, si no le cuesta, no le saben las cosas, y como hija de Biby Gaytán pues tuvo muchas cosas que le llegaron de manera sencilla, pero ella ya no estaba conforme con esa vida, por lo que intentó probar suerte en otro país y así renunciar a sus “privilegios”.

Pero en un principio no partió sola, junto con su hermana mayor, Ana Paula Capetillo, decidieron salirse de su casa e independizarse económicamente, así que comenzaron a rentar un departamento, pero al poco después decidió abrir por completo sus alas. Ahora sabemos que Ale Capetillo está trabajando en una empresa del ramo textil, se dedica a la producción de ropa y aseguró que es un buen acercamiento al mundo de la moda, que es algo que le apasiona mucho y cada día aprende cosas nuevas de ese mercado.

