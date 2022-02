Bad Bunny lleva el vestido rosa perfecto para primavera-verano

Para nadie es sorpresa que Bad Bunny es un amante de la moda que ha llevado las marcas más exclusivas como Balenciaga, por poner un ejemplo; sin embargo, acaba de sorprender al mundo entero con su nueva apuesta al lucir un hermoso vestido en color rosa que desató la polémica.

Y es que el cantante se convirtió en la nueva imagen de la marca francesa Jacquemus, que apuesta para que las celebridades más reconocidas del momento (entre ellas Kendall Jenner) luzcan sus exclusivos diseños en los que colores como el rosa, verde, naranja o amarillo son los grandes protagonistas. En esta campaña Bad Bunny modeló con algunas de las prendas de la casa de moda y no podemos negar que todas y cada una de ellas van mucho con su estilo.

(Foto: jacquemus)

A pesar de ello, en redes sociales se desató toda una polémica por quienes desaprobaron uno de los looks, se trata de un precioso vestido rosa que es ideal para llevar en la temporada primavera-verano 2022, ¿entonces cuál fue el problema? La idea que aún prevalece sobre el "género" presente en la ropa.

Sin embargo, en los últimos años muchas personas se han despedido de esta creencia para reconocer que la ropa no tiene género, una tendencia a la que también se han sumado celebridades. Y quien conoce de cerca la trayectoria del reguetonero, sabrá que no es la primera vez que luce looks que generan debate, basta con recordar el video musical de "Yo perreo sola", donde llevó un ajustado mini vestido rojo con botas altas.

Ahora, la apuesta fue totalmente diferente al modelar varios de los diseños de Simon Porte Jacquemus, aunque hemos de reconocer que la polémica también se desató por una de las tendencias que algunos aman y otros odian: sandalias con calcetas.

(Foto: jacquemus)

Bad Bunny protagoniza la campaña "Le splash"

A través de redes sociales Jacquemus pesentó un adelanto de su nueva campaña "Le splash" y aunque los diseños causaron sensación, la atención se la robó el intérprete de "Yonaguni" con un mini vestido rosa que simula dos piezas separadas; sin embargo, tanto la blusa como la falda están unidas por unas cintas.

La prenda también deja al descubierto parte de su torso y sus brazos, que al alzarlos dejó al descubierto pelos en las axilas. Por otro lado y para terminar de combinar el look, el cantante lució unas sandalias azules de tacón con unas calcetas blancas, una apuesta que genera debate en el mundo de la moda.

(Foto: jacquemus)

Aunque este fue el diseño más polémico, el puertorriqueño también modeló un traje de dos piezas en color verde y otro gris, un suéter amarillo, un par de bermudas rosas y verdes, así como un chaleco.

