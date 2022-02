¿Qué es lo que Eduin Caz está haciendo para parecerse a Maluma y a Bad Bunny?

Eduin Caz es el ídolo regional del momento y es que siendo el líder de Grupo Firme todos los reflectores están puestos en su persona, su estilo al cantar y sobre todo al complacer al público en el escenario. Entre lo que gusta a sus fanáticos de México y Estados Unidos, es que "los firmes" no tienen filtro y "agarran la fiesta" igual que ellos con música y alcohol incluidos.

Prueba de lo anterior son los videos que a través de la plataforma de YouTube en los que ofrece su talento a los internautas y se le puede ver beber alcohol. Esa característica fue valorada por sus seguidores como un acercamiento a ellos, pues lo sentían como uno más, sin embargo, desde hace unos meses Eduin se ha concentrado en entrenar, llevar una estilo de vida saludable, tener una buena alimentación y dejar el alcohol.

Ante esta situación algunos fanáticos se han preguntado sobre el porqué de este actuar del cantante y no habían encontrado respuesta hasta la entrevista que hace unos días el nacido en Culiacán, Sinaloa ofreció al periodista Gustavo Adolfo Infante.

¿Qué hace Eduin Caz para ser como Maluma y Bad Bunny?

Durante la entrevista del programa "El Minuto que cambió mi destino", el vocalista de Grupo Firme confesó que gracias a su nuevo estilo de vida ha logrado bajar 20 kilos, y que una de las motivaciones para aceptar unirse a esa vida es la esperanza de poder salir al escenario sin camisa, así como lo hacen artistas de la talla de Maluma, Rauw Alejandro y Bad Bunny.

Además, también comentó que la intención de beber alcohol es para no dar un mal ejemplo, "sí me tomo unas cervezas, pero ya le estoy bajando porque no quiero dar ese ejemplo para las nuevas generaciones", dijo.

Asimismo, Isael Gutiérrez, mánager del grupo, relató que al ver a Eduin enfocado en el ejercicio, se convierte en una motivación para los demás miembros del equipo. Al correr de la charla el intérprete de "El Tóxico" dijo que para todo ese trabajo en el gimnasio que comparte a través de sus redes sociales verá su triunfo en las presentaciones que van a atener en el festival de Coachella del 15 al 24 de abril en Indio, California, pues será en ese foro que aparezca por primera vez sin camisa en el escenario, dijo que no se va a subir ante el público con una texana y vestido como todo el mundo se lo espera.

Eduin presume sus resultados del gimnasio

Entre lo que destacó está que se encuentra en clases de ingles y dijo que a sus 28 años se encuentra trabajando duro para no sólo ser admirado en México y Estados Unidos entre la comunidad latina, sino que espera convertiste en un artista de talla internacional.

