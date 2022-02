Salma Hayek estará en el Super Bowl 2022; así será su participación

Salma Hayek sorprendió a sus fans al anunciar que estará en el Super Bowl LVI, durante el partido entre Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams que se realizará en el SoFi Stadium de Inglewood, California. La mexicana está triunfando y muestra de ello es que participará en este importante evento que será visto por millones de personas.

La actriz ha tenido una exitosa carrera de Hollywood, pues gracias a su trabajo ha sido considerada en varios proyectos importantes. Tan sólo el año pasado estrenó dos películas 'The Eternals', con Angelina Jolie, y 'The House of Gucci', donde hizo una escena candente con Lady Gaga.

Así será la participación de Salma Hayek en el Super Bowl

La veracruzana anunció en sus redes sociales que el próximo 13 de febrero tendrá una pequeña participación durante el partido de la NFL, pues durante la transmisión lanzarán un comercial en el que ella será la protagonista. En el anuncio publicitario Salma interpretará a la diosa griega Hera.

“Estoy muy emocionada de que mi primer anuncio de BMW de Estados Unidos sea para su primer IX eléctrico. Échale un vistazo el 2-13-22”, colocó en su cuenta de Instagram la protagonista de 'Frida', quien recibió miles de "likes".

Hay que recordar que la publicidad en este evento deportivo alcanzan cifras millonarias, por lo que es uno de los segmentos más caros en la televisión de Estados Unidos. Por ello que Salma Hayek participe de esta forma significa que su imagen es muy solicitada y aceptada entre los estadounidenses y en el mundo.

La actriz no estará sola, pues Arnold Schwarzenegger también será parte de la misma campaña caracterizado como Zeus, mientras que Ralf Moeller será Poseidón. Hasta el momento no se sabe mucho de que tipo de historia contarán en el comercial, pero se espera que el protagonista de 'Terminator' y Hayek compartan escena ya que los dioses eran marido y mujer.

