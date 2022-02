Querido actor del Cine de Oro se expuso a reactividad y le provocó cáncer

La vida de muchos actores y actrices del Cine de Oro son dignas de un largometraje debido a que muchos de ellos tuvieron trágicos destinos, como fue el caso de Pedro Armendáriz, un querido histrión del séptimo arte nacional que se expuso a reactividad y esta le provocó una grave enfermedad.

Nació el 9 de mayo de 1912 en Ciudad de México, sin embargo, se mudó junto a sus padres, Pedro Armendáriz García Conde y Adela Hastings, y su hermano menor, Francisco, al estado de Texas en Estados Unidos. Tras la muerte de su madre vivió una temporada con su tío en la ciudad de Laredo, pero después se trasladó a San Luis Obispo, California, para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica Estatal.

A pesar de que desde la universidad ya mostraba interés por la actuación, Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, nombre completo del actor, regresó a México para desempeñarse como ferrocarrilero, periodista de la revista bilingüe México Real y guía de turista. No obstante, su pasión por las artes quedó evidenciada cuando recitó el monólogo de Hamlet a una viajera estadounidense, escena que fue vista por el director Miguel Zacarías, cuñado de René Cardona.

Pedro Armendáriz estudio ingeniería en Universidad Politécnica Estatal de California Foto: Especial

Pedro Armendáriz: actor del Cine de Oro y Hollywood

En 1936, hizo su debut en la película 'María Elena' estelarizada por Carmen Guerrero, Adolfo Girón y Juan José Martínez Casado, padre de Kippy Casado. A partir de ese momento, Armendáriz comenzó a trabajar en varias cintas, tanto en México como en Estados Unidos, pues hablaba muy bien el inglés.

El actor comenzó a destacar consiguiendo varios protagónicos junto a estrellas de la talla de Dolores del Río y María Félix, pero fue hasta 'María Candelaria' que alcanzó la fama internacional, pues 1946 la cinta se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. 'Las abandonadas', 'Bugambilia', 'La malquerida', 'Enamorada' y 'Maclovia' son títulos que lo consagraron en la época dorada de la cinematografía nacional.

Pedro Armendáriz también grabó algunos trabajos en Francia, España, Italia, Inglaterra y Estados Unidos, siendo este último en donde se consagró gracias al director John Ford con quien filmó 'The Fugitive', 'Fort Apache' y '3 Godfathers'; asimismo hizo 'We Were Strangers', 'The Torch' y 'Border River', por mencionar algunas de su extensa trayectoria en Hollywood.

Así fue como Pedro Armendáriz se expuso a la radiación

En 1956, el actor mexicano filmó 'The Conqueror', la cual se rodó en el desierto de Utah, cerca de Yucca Flat, donde el gobierno de Estados Unidos había estado realizando pruebas nucleares. La producción no tomó muchas precauciones debido a la falta de información sobre los daños que podría causar la radiación en el cuerpo humano.

De acuerdo a los registros, para 1981, de las 220 personas que participaron en la película, 91 tenían un diagnóstico de algún tipo de cáncer, mientras que 46 ya habían fallecido por la misma razón; una de esas víctimas fue Pedro Armendáriz, quien en 1963 fue diagnosticado con cáncer de estómago.

Sin embargo, el actor no murió a causa de la enfermedad, pues tras conocer que tenía cáncer terminal, el galán del Cine de Oro tomó un arma Colt Magnum calibre 357 que logró introducir al hospital y se disparó en el pecho terminando con su vida el 18 de junio de 1963.

Aunque no se ha comprobado que la exposición al lugar con radiactividad desarrolló el cáncer de Pedro Armendáriz, es la versión más aceptada, pues el director Dick Powell, los actores John Wayne, Agnes Moorehead, Susan Hayward y John Hoyt, además del compositor Víctor Young, que participaron en la cinta de 1956, murieron por esa enfermedad.

