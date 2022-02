Elizabeth Gutiérrez le responde a Jacky Bracamontes: "No tengo la necesidad de amarrar a nadie" | VIDEO

Hace cuatro años, la hermosa Jaqueline Bracamontes publicó un libro autobiográfico en el que, además de relatar las diferentes etapas de su vida, habló sobre su breve romance con William Levy, mientras ambos grababan la telenovela 'Sortilegio' y a pesar de aclarar que en ese momento, ella creía que Levy estaba separado de Elizabeth Gutiérrez, también hizo afirmaciones en contra de la madre de los hijos del actor.

Pues en el libro "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!", Jaqueline Bracamontes afirma que Elizabeth Gutiérrez se embarazó de William Levy para amarrarlo, ante lo cual, Gutiérrez no había dado declaraciones hasta ahora.

Sin embargo, tras años del escándalo, la guapa modelo y empresaria decidió romper el silencio y hablar sobre aquellas afirmaciones sin mencionar de manera directa a quien fuera la protagonista de 'Las Tontas no van al Cielo".

Además, durante su participación en el pódcast 'En defensa propia', la madre de los hijos de William Levy aseguró de manera firme que ella "no tiene la necesidad de amarrar a nadie", a diferencia de Jacky Bracamontes, quien tiene más de un hijo, por lo que, sin dar su nombre abiertamente cuestionó "pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

Elizabeth Gutiérrez agregó que es muy feo que entre mujeres se digan cosas de esa índole, e incluso confesó que alguna vez sintió admiración por Jaqueline Bracamontes, cuestión que terminó cuando conoció "otro lado de ella".

"Yo admiraba a esa persona; yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima, cuando no lo es", sostuvo Elizabeth Gutiérrez.