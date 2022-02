Así fue la historia de amor entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron foco de todas las cámaras pues hace unos días anunciaron que su relación había terminado. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar". Así se manifestaron los dos en redes sociales.

Luego William publicó una historia expresando que ya “estaba listo para un nuevo capítulo” en su vida. Tras 19 años de ser pareja con Elizabeth, y dos hijos –Christopher Alexander y Kailey Alexandra-, el actor está listo para pasar página. Pero ¿cómo empezó y se desarrolló la historia de amor?

En 2002 se conocieron cuando ambos fuero parte del reality 'Protagonistas de telenovela'. Allí se enamoraron y comenzaron su historia. En 2006 nació su primer hijo, Christopher, y en 2010, Kailey.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy (Fuente: Getty images).

Luego de unos años de vínculo, los rumores sobre infidelidades aparecieron. William Levy, en el año 209, consiguió su primer papel protagónico en la novela ‘Sortilegio’, junto a Jacqueline Bracamontes. Luego de unos años, la actriz reveló a Primer Impacto: Él me había dicho, ‘Yo no estoy con mi mujer, estamos separados’, y por eso estábamos saliendo, como viendo qué pasaba”. Allí se dio la primera ruptura entre William y Elizabeth.

Terminadas las grabaciones de ‘Sortilegio’, la pareja retomó su relación previa al nacimiento de Kailey. Pero un año después, se dio el advenimiento de una nueva ruptura.

Para el 2011, Gutiérrez anunció que no iba a continuar al lado del actor cubano. “Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio”. Unos meses después, a finales de ese año, pudo vérselos a ambos juntos nuevamente.

En el 2014, Levy hacía su reestreno en la pantalla chica con la novela ‘La Tempestad’, en protagónico con la ex Miss Universo, Ximena Navarrete. Otra vez los rumores sobre romance entre los protagonistas comenzaron a surgir. Levy y Gutiérrez anunciaron otra separación a fines de ese mismo año.

Levy y Navarrete en 'La Tempestad'. (Fuente: Getty images)

Entre 2016 y 2017 se mostraron juntos otra vez hasta 2019 donde William hacía su debut en el cine con ‘En brazos de un asesino’. En la avant premiére le preguntaron por Elizabeth y él contestó: “Creo que viene al rato, no sé”. Dejando ver un mal presente.

William Levy y Alicia Sanz en el estreno de 'En brazos de un asesino'. (Fuente: Getty images)

La última separación fue anunciada el 27 de enero pasado. Ambos actores manifestaron el final del vínculo y luego Levy anunciaba estar listo para avanzar en su vida. Con cinco separaciones atravesadas y rumores de infidelidades en el medio, la historia de William Levy y Elizabeth Gutiérrez parece por fin haber llegado a su final.