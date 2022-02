Kristen Stewart queda fuera de las nominaciones a los premios BAFTA y las redes explotan en memes

¡Es oficial! Kristen Stewart quedó fuera de los premios BAFTA 2022 y en redes no perdonan que la actriz no fuera considerada para la categoría de Mejor Actriz tras haber causado sensación a nivel mundial y ante la crítica con su personaje de Lady Di en la película "Spencer", dirigida por Pablo Larraín.

La noticia se dio a conocer esta mañana por los premios BAFTA 2022, quienes a través de Twitter confirmaron las seis mujeres que fueron nominadas para dicha categoría, entre ellas Lady Gaga, por su actuación en "House of Gucci"; Alana Haim, por "Licorice Pizza"; Emilia Jones, por "CODA"; Renata Reinsve, por "The Worst Person in the World"; Joanna Scalan, en "After Love", y Tessa Thompson por "Passing".

Sin embargo, la noticia no le cayó nada bien a los fanáticos de Kristen Stewart, quienes por medio de memes expresaron su molestia al dejarla fuera de la categoría de Mejor Actriz, pues "Spencer" se ha convertido en una de las cintas favoritas del año al exponer la vida de la princesa Diana durante las vacaciones de Navidad de 1991 con la Familia Real Británica y en las que finalmente decidió poner fin a su matrimonio con el príncipe Carlos.

Y es que incluso la critica recibió muy bien tanto el drama como la actuación de la actriz más recordada por su protagónico en "Crepúsculo", por lo que se esperaba que tanto la actriz como el filme ganaran más de un premio previo a los Oscar.

Kristen Stewart recibe ovación de pie en Venecia por su papel como Lady Di en “Spencer”

"Mantengo la esperanza en los Oscar" y memes; así reaccionan en Twitter

Tras la noticia, el nombre de Kristen Stewart y de "Spencer" rápidamente se convirtieron en tendencia, pues los tuiteros no dejaron pasar la oportunidad para sacar sus mejores memes para mostrar su inconformidad con las nominaciones de los premios BAFTA 2022.

Aunque todos amaron a Lady Gaga por su personaje principal en "House of Gucci", consideran que su desempeño no fue mejor que el de Kristen, quien por años había sido criticada por su forma de actuar. "El mayor robo de la historia de los BAFTA a Kristen Stewart. No tenéis vergüenza", se lee.

Claro que el hecho de que la dejaran fuera de los BAFTA , también se sumó a quienes no están de acuerdo con que ni Kristen Dunst, y Olivia Colman recibieran una nominación.

Por otro lado, hay quienes aseguran que la Familia Real está detrás de este rechazo a Kristen. Cabe recordar que en los últimos años la realeza británica se ha visto envuelta en varios escándalos y criticas del público por producciones como "The Crown".

Y es que además de la trama y la actuación, todo el mundo esperaba más reconocimiento al proyecto, pues detrás tiene una gran base en la que destaca la música y el vestuario.

Algunos de los usuarios esperan que se haga justicia y que los premios Oscar 2022 sí consideren a la famosa como una de las nominadas a Mejor Actriz.

A pesar de ello, hay quienes no creen que la protagonista de "Amanecer" consiga siquiera ser nominada a los premios de la Academia.

