¿Itatí Cantoral y Thalía en una película juntas? La actriz revela detalles de su próximo proyecto

Itatí Cantoral y Thalía marcaron la década de los noventa de la televisión mexicana al colaborar en la telenovela “María la del Barrio” y ahora podrían regresar a trabajar juntas, pero ahora en la pantalla grande.

Así lo reveló la actriz mexicana en su encuentro con la prensa para promocionar la obra ‘Sola en la Oscuridad’. Confesó con gran emoción que se encuentra en pláticas con Thalía para realizar un importante proyecto juntas,

Itatí Cantoral contó que está en planes para hacer una película con la intérprete y esposa de Tommy Mottola, además de que la hará visitar México en las próximas semanas.

“Yo tengo un plan… ¡y no van a arruinar mis planes!, no les puedo contar, pero tengo un plan y estoy platicando con ella, va a ser en un plan más fantástico y vamos a trabajar juntas si Dios quiere”, dijo.

Sin embargo, no dio muchos detalles. Ante las preguntas sobre si se trataba de una colaboración para redes sociales, la reconocida villana de las telenovelas replicó: “No, no, no… en cine, no puedo (decir más)”.

Algunos reporteros no se quedaron con las ganas de mencionarle que podían hacer un dueto musical. Ante ello, Itatí respondió con una broma al indicar: “La Guadalupana a dúo”.

Por último, Cantoral confesó que su colega y amiga regresará a su país natal para apoyarla en su puesta en escena. “Ya lo hablamos, va a venir a las 100 representaciones, Thalía va a ser mi madrina de develación de ‘Sola en la Oscuridad’”.

Con información de Agencia México.

