Itatí Cantoral llega al Teatro México con la obra 'Sola en la oscuridad'

Las luces alumbran las escaleras por las que Itatí Cantoral baja lentamente, dando manotazos para encontrar el barandal y guiarse. Llega al piso y sus ojos apuntan a una sola dirección. El escenario está iluminado, pero ella va tentando las cosas para colgar su abrigo en el guardarropas.

Itatí está dando vida a Susy, una mujer ciega que tiene que resolver un asunto familiar sólo usando sus otros cuatro sentidos y apoyándose en la adolescente que la acompaña. Cantoral mantiene los ojos clavados hacia cierto punto del Teatro México, y camina por el escenario chocando contra algunas cosas, pero todo como parte del papel.

La obra se llama Sola en la oscuridad y la actriz tardó mes y medio en poder crear este personaje, usó un vendaje en los ojos para adaptarse a los espacios de la escenografía; también platicó y fue guiada por gente de la escuela Halcones corredores ciegos, que enseña a débiles visuales y personas invidentes a llevar una vida de manera independiente, y a quienes les dedica cada función.

“Son un ejemplo de vida, apenas una chica que conocí corrió el Maratón de la Ciudad de México, creo que son muestra de que si nos esforzamos podemos salir adelante por nuestra cuenta, sin importar las condiciones físicas en las que nos encontremos”, contó la actriz.

Pero la obra no sólo trata el tema de la ceguera, sino también las batallas que día a día los humanos enfrentan en la vida. Por eso, la actriz se identifica con Susy: “Aunque veo bien, sí me he sentido sola en la oscuridad, señalada, atacada, acosada y marginada por la sociedad. También he tenido que salir adelante apoyándome en otras compañeras, y entiendo que sólo así es cómo podemos superarnos”.

En su vida fuera de los escenarios, cada día es una lucha, desde el buscar un espacio propio, trabajo, buen sueldo y hasta poder respirar, porque ahora con el cubrebocas, es complicado hacerlo, pero con esfuerzo y dedicación van ganando las peleas, sabe que lo importante está en no rendirse. Entre las luchas más fuertes que ha enfrentado en los últimos años está el fallecimiento de su mamá Itatí Zucchi, el 28 de agosto del año pasado.

“Ese hecho me marcó, sí hay una Itatí antes y otra después, también la pérdida de mi papá, porque cuando sientes que eres huérfano, aunque es normal a cierta edad, son momentos oscuros de mi vida que sigo venciendo todos los días”, señaló.

MÁS DE LA OBRA

Esta semana dará funciones especiales en el Teatro México .

. El elenco lo completan Luis Gatica, Marco de la O y Lenny Zundel .

. Marcial Casa, María Perroni y Nina Rubín también participan en la obra.

