"Era un suicidio lento": Mauricio Ochmann habla de su lucha contra las adicciones

El haber sido abandonado por su madre biológica, después obligado a abandonar la vida con su padre adoptivo, así como vivir responsabilidades que no le tocaban e inclusive ser víctima de la violencia llevaron a Mauricio Ochmann a refugiarse en las adicciones desde que era un niño.

Así lo dio a conocer el actor en La entrevista con Yordi Rosado. Si bien no es un secreto dentro de la farándula que el intérprete pasó por una etapa de consumo sin control de este tipo de sustancias, lo que era un secreto a voces fueron las razones que lo llevaron a esto.

La primera vez que bebió, confesó, fue cuando aún era menor de edad. Inmediatamente sintió el gusto por la sensación que le daban las sustancias embriagantes, situación que no razonó sino hasta después de varios años.

Contó que inclusive él y uno de sus primos se llevaron sin permiso el auto familiar para ir a la Feria del vino en Tequisquiapan, Querétaro, a fin de poder disfrutar de este preparado.

¿Reconciliación? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hacen lujoso festejo a su hija de 4 años; así celebraron: FOTOS

De ahí, contó, comenzó a probar la marihuana y posteriormente la cocaína, a la cual desarrolló una adicción con la que tuvo que luchar durante varios años.

Destacó que tocó fondo en varias ocasiones y estuvo a punto de morir. La más fuerte de ellas, contó, ocurrió en Cuernavaca, donde una persona que trabajaba con él le salvó la vida.

"Mi cuerpo se empezó a desvanecer, estaba yo hundido en la cama y pedí el conocimiento. De repente me despierto en el hospital y me estaban reanimando", dijo.

Esta experiencia no hizo que parara con el consumo de psicotrópicos. La situación que lo hizo salir de esa cadena de eventos, indicó, fue el nacimiento de su hija Lorenza lo que lo hizo pensar en romper con la cadena de adicción. Pese a esto un dia decidió despedirse de su hija, pues tenía el plan de morir en cualquier momento.

"No valgo pa nada, ya me voy y le llevé un peluche, lo puse en su cama; ellas no estaban y ya estaba yo para hablarle al dealer una cantidad considerable para ya y ya despedirme", dijo.

"En ese momento fue muy fuerte porque algo dentro de mí me dijo "Mau, has vivido una vida de muerte, has estado tratando de sobrevivir a lo que te ha pasado, ¿por qué no te das la oportunidad de vivir?", agregó.