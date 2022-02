Tras rumores de muerte, Mía Khalifa aparece con impactante bikini y la llenan de elogios | FOTOS

La modelo y exactriz del cine para adultos, Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa, actualmente sigue sumando seguidores en la redes sociales, pues casi todos los días comparte fotografías donde luce su espectacular belleza y su hermoa figura.

Ahora la modelo libanesa, compartió una serie de fotos en las que se le ve utilizando un sensual bikini y un bonito sombrero, atuendo que resaltan sus encantos, dejando boquiabiertos a sus 27 millones de seguidores en Instagram.

“The light was hitting this one particular part of the floor perfectly” (La luz alumbra perfectamente en esta parte particular del suelo), se puede leer en el posteo de la famosa modelo.

La publicación inmediatamente se llenó de me gusta, pues hasta el momento ya suma más 2 millones de corazones y muchos coemntariosde subidos de tono y algunos alabando la belleza de la influencer.

Mía Khalifa se muestra sin flitros

Por otro lado, lo que más llamó la atención de sus seguidores es que Mia Khalifa, esta vez no utilizó filtros y dejó ver todas imperfecciones de su cuerpo.

“Me encanta que no te sobrepases con filtros”, “Te miras súper sexy” y “Se te ven las estrías, pero eso es lo mejor, eres una mujer como todas”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Hay que recordar que en los últimos meses ha ganado gran popularidad, pues tras dejar su carrera como actriz se convirtió en una de las influencers mejor pagadas del planeta.

