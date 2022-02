¿Exatlón México saldrá del aire al terminar la temporada All Stars? Esto es lo que se sabe

En los últimos días comenzaron a circular en redes sociales diferentes versiones en las que se asegura que Exatlón México dejará de ser transmitido de forma definitiva una vez que termina la actual temporada en la que compiten los mejores contendientes de temporadas pasadas, por lo que a en esta ocasión te decimos todo lo que sabemos sobre este tema, el cual, ha puesto en alerta a los seguidores más fieles del emocionante reality show de TV Azteca.

Los rumores acerca del fin definitivo de Exatlón México comenzaron hace un par de semanas pues en diferentes páginas de spoilers y portales especializados en el reallity se dio a conocer que los altos directivos de la televisora del Ajusco no están conformes con los resultados en cuanto rating de la temporada All Stars, pues se supone debería ser la mayor y más espectacular entrega en la historia del reality, sin embargo, esto claramente no ha sido así.

Cabe mencionar que los malos resultados en rating de Exatlón México comenzaron desde la temporada de “Guardianes vs Conquistadores”, la cual, tuvo que ser modificada para que concluyera sus transmisiones antes de lo previsto para dar paso a la temporada All Stars, no obstante, todo parece indicar que la jugada no ha salido bien pues no han logrado atraer la atención del público.

Ante esta situación, se dice que los directivos de TV Azteca ya tomaron la decisión de dejar de transmitir Exatlón por lo menos por algún tiempo, además, trascendió que dicha decisión tiene como objetivo dejar descansar al público del concepto y al mismo programa que ha sido transmitido casi de forma ininterrumpida a lo largo de poco más de cuatro años, por lo que en caso de ser cierta esta información podríamos presenciar el fin de una de las eras más exitosas en cuanto reality shows de TV Azteca.

Cabe mencionar que, hasta ahora, ningún alto directivo de TV Azteca ha confirmado o desmentido esta situación, sin embargo, se espera que sea en las siguientes semanas cuando se aclare de forma oficial cuál será el destino del reality que se estrenó en octubre de 2017 y que tuvo como primer campeón a Ernesto Cázares.

¿Quién será el atleta eliminado de este domingo 27 de febrero?

Este domingo 27 de febrero se cumplirá un mes desde el inicio de la temporada All Stars de Exatlón México en donde hasta ahora, ha habido cuatro miembros del equipo azul eliminados y todo parece indicar que finalmente será un miembro del equipo rojo quien deje la competencia pues de acuerdo con diferentes páginas de spoilers el que deja las playas de República Dominicana será Heber Gallegos, uno de los competidores más fuertes de toda la historia del reality.

Cabe mencionar que, desde ya se inició la polémica pues se asegura que la salida de Heber Gallegos estuvo pactada por la producción del programa para no dejar en desventaja a los azules. Cabe mencionar que esta información no es oficial, por lo que solo queda esperar al programa de este domingo 27 de febrero para saber si fue o no real esta filtración de información.

