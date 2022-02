Natalia Téllez se burla de la edad de Paola Rojas en vivo y así contestó la periodista | VIDEO

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas de toda la televisión mexicana, sin embargo, en una de las más recientes emisiones de "Netas Divinas" protagonizó una escena llena de humor y comedia a lado de la periodista Paola Rojas.

La mamá primeriza y ex colaboradora de Telehit se encontraba con Paola hablando acerca de la vida y de los proyectos que se aproximan. En la escena también se encontraban Consuelo Duval y Daniela Magún.

Natalia hizo un comentario donde se burló de la edad de Paola y ella con su simpatía que la caracteriza le contestó, provocando risas en todo el estudio.

"Y por ahí una persona de la tercera edad me dijo ' tú lo único que necesitas es hacer algo que te apasiona y muchas comadres'", dijo Natalia

Yo te dije eso y no soy de la tercera edad, ya quedamos en que ya no soy la promesa del periodismo, pero no soy tercera edad", dijo Paola antes de soltar una carcajada

Experimento con su hija

La polémica en la que se vio involucrada Natalia Téllez comenzó debido a que durante la última entrega de “Netas Divinas”, ella y sus compañeras hablaban de la velocidad con la que se desarrolla la vida en general como una consecuencia del uso de las nuevas tecnologías.

“Quitarles el internet, muchas de las cosas de las que están diciendo es porque tienen acceso fácil a un buscador infinito, siempre y en todo momento y en todo lugar, yo no quisiera que Emilia creciera sin internet, pero no tal vez todos los días de su vida, como experimento, así puedo traumarla tanto como a mí cuando mis padres me quitaron la televisión, por eso digo, “experimento” de no siempre depender del internet, o sea intentarlo, no sacar a toda la gente del internet”, fueron las palabras de la conductora.

Tras el comentario de Natalia Téllez se originó un intenso debate en las redes sociales de “Netas Divinas” pues mientras algunos se mostraron de acuerdo con el “experimento” que busca realizar con su hija Emilia, otros se lanzaron en contra de su medida pues señalaron que podría ser contraproducente y en lugar de ayudarla a valorar más “el mundo real” le estaría quitando la oportunidad de poder socializar con personas de su misma edad.

