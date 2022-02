Jenni Rivera hizo una EXTRAÑA petición en su último concierto a su equipo de trabajo, ¿cuál fue?

Fue el 08 de diciembre de 2012 cuando Jenni Rivera se presentó por última vez ante su público en La Arena Monterrey, en donde en punto de las 9:00 pm comenzaron a sonar los primeros acordes de sus éxitos, fue entonces que tan solo unos minutos después salió “La Diva de la banda” al escenario en forma de cruz, el cual se convertiría en el último que pisó en su vida.

En redes sociales ha salido un video en donde aparece Jenni Rivera y su equipo de trabajo, tan solo unos minutos antes de salir a ofrecer su último concierto en Monterrey, ahí la cantante hizo una extraña petición a sus trabajadores.

¿Qué pidió Jenni Rivera antes de salir al escenario?

En dicho video se puede ver como Jacob Yebale, maquillista de La Diva de la banda, terminaba de ajustar unos detalles en el makeup de la cantante quien a su vez se mostraba ansiosa por salir a dar su concierto.

Además se puede ver que a Jenni le gustaba combinar su ropa interior con el resto de su vestuario pues la Diva estaba desesperada buscando sus “calzones negros”, por lo que Yacob le ayudó a buscarlos.

Jenni era muy profesional por lo que checó hasta el último detalle para que su concierto en La Arena Monterrey saliera a la perfección y pidió que en punto de las 9:00 pm comenzara la música.

Pero sin duda alguna lo que más llamó la atención es que Jenni Rivera pidió a su equipo de trabajo que le tuvieran cerca un bote, sí un bote para poder hacer pipí cuando tuviera ganas.

“¿Saben qué? Se llevan para allá un bote, Gigi, un bote por si hago pipí porque allá no hay baño” dijo Jenni Rivera

Y es que Jenni sabía perfectamente que los baños no están nada cerca del escenario por lo que no quería perder tiempo entre canción y canción para ir a hacer sus necesidades si es que su cuerpo así lo requería, pues para ella lo más importante siempre fue su público y estaba dispuesta a hacer pipí en un bote para no dejar de cantar a sus fieles seguidores.

