Jenni Rivera: 5 razones por las que la "Diva de la banda" SIGUE VIVA

Este 2022 se cumplirán 10 años de la muerte de Jenni Rivera, quien se colocó como una de las máximas figuras de la banda. En ese contexto, en su cuenta de Instagram han aparecido algunas fotos que han hecho pensar a sus fans que sigue viva.

'La Diva de la banda' falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en Iturbide, Nuevo León, después de dar un concierto en Monterrey. La noticia impactó a los fanáticos y al mundo del espectáculo, debido a que la cantante se encontraba en el mejor momento de su carrera.

Aunque su familia y sus seguidores aún la extrañan, hay muchas cosas que hizo durante su larga trayectoria que la mantienen con vida y aquí te dejamos cinco de ellas.

1. La música de 'La gran señor'

Dolores Janney Rivera Saavedra, nombre completo de la cantante, grabó 13 álbumes de estudio, ocho de ellos recopilatorios y cuatro de estos se publicaron post mortem. Cada uno de estos trabajos le dieron nominaciones a los premios más importantes de la industria musical como los Grammy, Billboard, lo Nuestro, entre otros.

2. Ejemplo para las mujeres

La cantante que murió a los 43 años se convirtió en un ejemplo para las mujeres, pues tuvo que enfrentarse a varias dificultades, desde convertirse en madre a los 15 años de edad de Chiquis Rivera, hasta soportar infidelidades, abusos y traiciones por parte de sus exparejas y de su propia familia.

3. Mariposa de barrio

Para conmemorar su vida la familia de la cantante permitió hacer 'Jenni Rivera: Mariposa de barrio, la serie', la cual está basada en su libro 'Unbreakable: My Story, My Way' y es protagonizada por Angélica Celaya, Gabriel Porras, Rosalinda Rodríguez y Samadhi Zendejas, entre otros. La producción de se encuentra en varias plataformas como Netflix y Blim.

4. Heredó su talento

Jenni Rivera tuvo cinco hijos, pero sólo Chiquis y su hermana Jacqie han decidido seguir los pasos de su madre en la música. La mayor debutó en 2014, al publicar su primer sencillo titulado 'Paloma Blanca', mientras que la segunda hija de la intérprete lanzó 'Consequences'.

5. "Regresará" próximamente

Todo parece indicar que la familia de 'La Diva de la banda' revelará un nuevo álbum, así lo han dejado ver sus publicaciones en Instagram. De igual forma, este material podría incluir los temas 'Motivos', 'Aparentemente Bien' y 'Engañémoslo' que se lanzaron en 2021, 2020 y 2019, respectivamente.

