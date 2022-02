Alfredo Adame es desmentido por abogado; acude a firmar a la Sedena por estar en la lista negra del SAT

De acuerdo con declaraciones de Alfredo Adame, tiene la obligación de acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para firmar por sus problemas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues asegura que no actualizó su domicilio fiscal.

"El SAT (Servicio de Administración Tributaria) me acusó de no haber informado de mi cambio de domicilio fiscal y entonces un juez decide vincularme a un proceso, que lo estoy llevando ahorita y ya demostré que... llené todo para el cambio de domicilio fiscal, donde está todo, del contador, todos los datos. Y entonces, un año y medio después de que hice ese trámite me llegan y me salen con esto, pero bueno. Entonces me vincula y como medida cautelar el juez dice que tengo que venir a firmar los días primeros y 15s de cada mes.

Alfredo Adame dando la explicación de sus firmas en la Sedena (Foto: Captura de pantalla)

¿Un incumplimiento fiscal puede tener ese tipo de repercusiones?

Durante el programa De Primera Mano, el abogado fiscalista Mario Zapata desmintió al polémico ex galán de telenovelas al mencionar que en caso de que una persona le mienta a la autoridad sobre la falsedad de un domicilio "lo que hace el SAT es aplicarte una multa que se establecen en los artículos 70 del código fiscal que van de los 3 mil hasta los 11 mil pesos".

El litigante mencionó que la omisión no es una sanción penal, por lo que ninguna persona tendría que acudir a la Sedena a firmar. "La información que proporciona es incorrecta. Si es por eso, es falso. Tal cual", aseguró.

El abogado Mario Zapata desmintió a Alfredo Adame (Foto: captura de pantalla)

¿Qué pasa en el caso de portación ilegal de armas?

De igual manera Zapata aseguró que por un tema de armas, la dependencia no puede mandar llamara a nadie para firmar, algo que está confirmado. "Las portaciones individuales de armas desde hace más de 3 años no se dan" mencionó.

En este caso lo que podría estar detrás de las firmas de Alfredo Adame es una situación penal motivo por el cual el juez solicite su presencia con regularidad. Sin embargo, de acuerdo con el programa el actor se encuentra en la lista negra del SAT por "fraude o deuda fiscal nivel, medida cautelar", mencionó la periodista Addis Tuñón.

