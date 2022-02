Flor Silvestre temía cuando su hermana "La prieta Linda" se quedaba con Antonio Aguilar, ¿le tenía CELOS?

Dentro del mundo de los espectáculos y la farándula en México, Flor Silvestre se ha consolidado como una de las figuras más importantes y reconocidas dentro del gremio artístico, esto debido a su versatilidad camaleónica para interpretar personajes en la gran pantalla.

Además de su trabajo plasmado en el Cine de Oro y a pesar de no llevar el apellido de manera directa, Flor Silvestre es pionera y un elemento importante dentro de la dinastía Aguilar, ya que ella es la matriarca, y al igual que el resto de los famosos miembros de esta familia, ella también tenía una voz privilegiada.

La artista que robó el corazón de Antonio Aguilar nació en Salamanca, Guanajuato el 16 de agosto de 1930; fue una cantante y actriz mexicana, quien se dio a conocer en la gran pantalla y en la radio debido a su destacada belleza y potente voz.

Flor Silvestre triunfó en el Cine de Oro. Foto: Especial

Además de que logró convertirse en una de las figuras más queridas y recordadas, pues sus éxitos lograron estar dentro de las listas de popularidad en México’s Best Sellers de Cashbox, así como en los Latin American Single Hit Parade de Record World.

Fue el pasado mes de septiembre de 2021 que Enriqueta "Queta" Jiménez, mejor conocida como "La prieta linda", falleció a los 88 años de edad. Recordemos que ella fue hermana de Flor Silvestre y al igual que la madre de Pepe Aguilar, triunfó en el Cine de Oro.

Fue precisamente con motivo de su fallecimiento que el programa "Ventaneando" lanzó diversas entrevistas y recuerdos de Queta Jiménez para honrar su memoria, y fue aquí cuando un oscuro secreto fue revelado por "La prieta linda" respecto a la relación distante que tenía con su hermana Flor Silvestre.

Y fue precisamente a través del programa de espectáculos conducido por la periodista Pati Chapoy, que una entrevista de 2016 volvió a ser reproducida y llamó la atención que Jiménez contó una de las historias más íntimas de su vida, y está refiere a su relación con su hermana Flor Silvestre.

Fue luego de que el reportero de Ventaneando, quien estaba realizando la entrevista a la señora Queta Jiménez, le preguntara a “La prieta linda” que si se frecuentaba con su hermana Flor Silvestre; al respecto, Queta Jiménez aseguró que era triste pero que no se frecuentaba con su hermana, pues cuando ella se quedaba a cuidar a los hijos de Flor, la gente rumoraba que ella era la mamá de los niños y la pareja de Antonio Aguilar.

En suma, narró que todos estos rumores que las distanciaron comenzaron a surgir luego de que la carrera de Flor fuera en ascenso, y debido a sus compromisos laborales, quien fuera la esposa de Antonio Aguilar tenía que hacer giras y se iba de México, lapsos en los que “La prieta linda” cuidaba de sus cinco hijos, entre ellos Antonio Aguilar Junior y Pepe Aguilar.

—¿Con Flor se frecuenta?

—Con nadie,hubo un tiempo que estuvimos disgustadas, por chismes, inventaron cosas porque cuando ella salía de México y yo me quedaba a cuidar a sus niños, la gente cuando me veía con los niños y el papá empezaron a murmurar porque Flor se iba por meses, nunca quise, esta es la primera vez que hablo de esto … Ella de pronto pensó ‘porque cuando el rió suena es porque agua lleva’, yo le contestaba si quieres brincar el río no salgas de tu casa… Ella tiene cinco hijos de cinco marinos, yo tres de un sólo marido.