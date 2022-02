Querido conductor deja en shock a todo VLA; interrumpe transmisión para anunciar su salida, ¿se va a la competencia?

Este viernes durante la transmisión de "Venga la Alegría" uno de los conductores realizó lo inesperado; anunció su salida del programa durante la transmisión en vivo, dejando en shock a todo el foro del matutino de TV Azteca, así como a los millones de televidentes que en ese momento disfrutaban del programa.

Se trata de Patricio Borghetti, quien a los pocos segundos de verlo en las pantallas, todos se cuestionaron de qué se trataba su aviso, fue cuando declaró que había tomado la decisión de abandonar el programa, por lo que tanto sus compañeros conductores como el auditorio del matutino mostraron su sorpresa y permanecieron inmóviles para escuchar su declaración al aire.

"Hola qué tal compañeros, antes que nada quiero agradecerles, principalmente al público pro sus mensajes, han estado preguntando mucho por mí, me han mandado muchos mensajes. Estoy bien, necesité unos días para solucionar algunos asuntos personales, pero todo está bien, gracias por estar al pendiente," comenzó Pato Borghetti.

Borghetti abandona "Los Reyes del Playback" en vivo

Tras agradecer al público su preocupación por el estado en el que se encuentra, Patricio Borghetti felicitó a sus compañeros que participan en "Los Reyes del Playback": "Sé que es viernes de eliminación y uno de mis compañeros está en peligro de salir de 'Reyes del Playback' y no se me hace justo. He sido testigo esta semana de lo que se están esforzando y lo han hecho increíble; día a día han brillado y los felicito por un trabajo espectacular."

Fue entonces cuando el conductor de "Venga la Alegría" dio a conocer su decisión: "Por lo mismo, y aunque me duele mucho lo que voy a hacer a continuación, porque también yo estaba muy ilusionado y me estaba divirtiendo mucho en esta competencia y no se me hace justo que uno de mis compañeros salga esta semana, entonces me auto elimino de 'Reyes del Playback'", declaró el querido presentador.

Borghetti destacó que esta decisión la tomó después de ver el gran desempeño de sus colegas en el reality: "Creo que es un buen gesto en esta semana del Amor y la Amistad, felicidades compañeros, y nos vemos e lunes en vivo en 'Venga la Alegría'", concluyó el conductor. De esta manera 'Pato' tranquilizó a todos sus colegas del matutino, y al público de" VLA", al descartar que estuviera renunciando al matutino estrella de TV Azteca.

Hay que recordar que apenas el miércoles pasado el conductor sorprendió a todo el auditorio al ausentarse del programa sin emitir aviso alguno. Sin embargo, en sus redes sociales Pato Borghetti siguió activo, por lo que el auditorio de "VLA" supuso que quizá se encontraba de vacaciones, algo que hasta el momento no ha confirmado. Lo que sí ha dejado claro es que a partir del próximo lunes 21 de febrero se reincorpora al elenco del programa.

