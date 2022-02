Maquillista que trabajó con Belinda expone cómo es realmente la cantante en persona | VIDEO

Mucho se ha dicho recientemente sobre Belinda, todo a raíz de su rompimiento con Christian Nodal el pasado 12 de febrero después de casi dos años de relación y casi uno desde que anunciaron su compromiso, quienes parecían ser la pareja del momento que encontró el amor en los pasillos de "La Voz México", ahora han decidido ir por caminos separados, en un proceso que ambos han dejado claro que es doloroso y por lo cual han pedido respeto.

Asimismo, existen teorías sobre quien pudo haber sido el responsable de que terminara la relación, por un lado se le adjudican a Nodal supuestas infidelidades o hartazgo de su pareja, mientras que a la actriz se le atribuyen más cuestiones como una presunta deuda con el SAT, infidelidades, que su pareja no quiso pagar su deuda sin embargo, nada ha sido confirmado y en las suposiciones la más afectada ha sido la intérprete de "Luz sin gravedad".

En TikTok la usuaria gabophotobox compartió su experiencia como maquillista de una pasarela para un marca en la que trabajó la actriz en 2019. La usuaria explicó que a pesar de que siempre le ha gustado la música y el estilo de la intérprete de "Amor a primera vista", la había tenido en un concepto de una persona con bastante seguridad.

"Como que siempre había tenido una percepción de ella como que era bien segura, como bien perrita, como lo que ella proyecta, pues resulta que no es así y me sorprendió"

Maquillista compartió la historia de cuando conoció a Belinda. | Foto: TikTok

Explicó que al llegar se le informó que ya había un diseño, pero que no estaba autorizado por la cantante. Momentos después, llegó la mamá de "Beli" a supervisar todo y dar el visto bueno de los atuendos y maquillaje. La madre de la actriz llegó a hacer cambios y rechazó algunos diseños previamente armados, argumentó que no le gustarían a su hija, entre ellos el maquillaje que la usuaria realizó e hizo que las maquillaran de nuevo.

Pero algo que llamó la atención de la maquillista fue que Belinda se notaba nerviosa e insegura, por lo que acudió a su mamá y a Eddy Smol "el gurú de la moda", quien fue acompañó a la cantante en el evento, para que le aconsejaran qué decir y cómo actuar.

"Me sorprendió y me sorprendió para bien ver que es una chava como bien sencilla y como bien de -pues mamá tu sabes más- (...) sí me sacó de onda como que necesitara ese apoyo, como penosa"