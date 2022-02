Edén Muñoz estrena “Chale” su primer sencillo como solista; así suena ahora el estilo y sus fans reaccionan

Con “Chale” Edén Muñoz apuesta por el éxito en su carrera como solista, después de salir de la agrupación en la que había trabajado por 12 años, el músico estrenó “Chale”, una canción inédita y de su autoría.

El video y el sencillo ya están disponibles en redes sociales y plataformas digitales y los seguidores del famoso originario de Mazatlán, Sinaloa empezaron a reaccionar al respecto y a hablar del nuevo proyecto de su ídolo.

Edén Muñoz ha invitado a todas las personas a darle una oportunidad en esta nueva versión que está trabajando e incluso tienen otros proyectos con Banda MS que también pertenecen a su misma disquera y con Yuridia a quien le está preparando un disco en el género ranchero.

Aunque en su mayoría fueron buenos algunos mencionaban que se sentían muy identificados con la música de Edén Muñoz, mientras otros recordaban con añoranza su paso por Calibre 50, pero siempre mostrando respeto y admiración al artista.

“Me identifico tanto con usted Viejo! Y sus letras! Hoy me siento motivado de nuevo a perseguir mi sueño en la música! Después de Pasar por esta perra ansiedad y depresión que tenía!! Pero oportunidades hay bastantes y no me rendiré! Aquí guardaré este pequeño párrafo igual y un día estaremos leyendo este comentario uno de mis sueños es producir algo con usted compa Edén todo se puede y yo se que lo lograre”.