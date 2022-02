Usuarios reaccionaron al cumpleaños de Chabelo con divertidos MEMES

Xavier López Chabelo nació un 17 de febrero de 1935, por lo que se encuentra celebrando su cumpleaños uno de los actores y conductores que más tiempo lleva en la industria, pues tan sólo su programa "En Familia con Chabelo" estuvo al aire durante 47 años, fue así que llegó a muchas personas y generaciones que crecieron con "el amigo de todos los niños".

En este contexto, Chabelo está de manteles largos pues cumple 87 años y usuarios de redes sociales han reaccionado, pues algunos aseguran que ha estado tanto tiempo frente a las cámaras que aparenta tener más edad, pues sus inicios fueron con el programa "Carrusel musical" en 1954.

El actor está celebrando su cumpleaños 87. | Foto: Especial

¿Por qué se hizo tendencia Chabelo?

Cuando algún famoso mexicano fallece en Twitter suele hacerse trending topic Chabelo, esto porque los internautas comparten memes y tuits referentes al conductor y su supuesta inmortalidad, en otro momento pasaba porque alguien aseguraba que ya había muerto, información que su propia esposa Teresita Miranda se daba a la tarea de desmentir.

Y este 17 de febrero volvió a suceder, por lo que algunos usuarios se llevaron un susto al pensar que había fallecido Xavier López, sin embargo, hubo un alivio general al enterarse que el motivo era el natalicio de Chabelo. Pero no perdonaron y aún así, inundaron la red social con memes sobre el actor.

Algunas de los irónicos comentarios sobre Chabelo son referentes a que supuestamente ha vivido durante muchos años y que ha estado presente en sucesos históricos como el Big Bang, la Segunda Guerra Mundial, la prehistoria y que hasta conoció a Adán y Eva.

Sobre los comentarios del tipo que "Chabelo nos enterrará a todos" y otros más que han existido sobre el conductor desde hace algunos años, el actor ha reaccionado al respecto y ha asegurado en más de una ocasión que no le desagradan, pues ha tenido que adaptarse a la tecnología y lo que conlleva ser un personaje público.

Sin embargo, cuando los rumores son sobre su muerte el "amigo de todos los niños" ha puntualizado que no le agradan y prefiere que dejen de hacerlo, pues generan consternación, incertidumbre y tristeza entre sus seguidores.

Esto sucedió en 2019 cuando se sometió a una microoperación ambulatoria de la espalda que no requirió hospitalización, a lo que algunas personas corrieron el rumor de que su estado de salud era grave, por lo que salió a aclarar lo sucedido: "¡Que no les cuenten cuentos chinos! no estoy ni grave, ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada”.

