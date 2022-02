Broadway llega a México con los mejores espectáculos

El teatro es una disciplina que constantemente está en crisis y la pandemia agudizó esta situación, según consideran las actrices María Penella y Carmen Sarahí, quienes con el fin de fomentar el regreso del público a las butacas, se suman al espectáculo “Broadway in the park”, un show de los mejores números musicales de Broadway en voz de talento nacional y extranjero.

“Este proyecto nació hace dos años, durante la pandemia para responder a dos preguntas, la primera era cómo lograr que los artistas siguieran trabajando en lo que los apasiona, y la segunda cómo seguir acercando el teatro al público que lo necesita, porque ahora más que nunca necesitamos espectáculos que nos lleven a una realidad menos cruel. Entonces lo creamos para traer esperanza y alegría a la CDMX”, afirmó Alonso Teruel, director del Museo de Historia Natural de Nueva York y que forma parte de los organizadores de este proyecto.

El talento nacional lo completan Rocío Banquells y Susana Zabaleta, mientras que las estrellas del teatro de Nueva York que visitarán el país para encabezar dicho evento son Nia Drummond (American Idol y ganadora del GRAMMY); Génesis Collado (Over Here!); Diego Medel (RENT); Héctor Berzunza (Casi normales); Alice Ripley (Next to Normal) y Robin de Jesús (Hamilton).

Se presentará el espectáculo como un concierto en el Teatro Ángela Peralta, con temas interpretados de manera solitaria por todos los cantantes y algunos duetos, como el de Zabaleta y Ripley, según adelantó Teruel. Además, detalló que al ser un foro abierto le da confianza al público para asistir sin temor a los contagios por la situación sanitaria.

Hasta ahora están programadas dos fechas, los días 7 y 8 de abril, pero esperan que la respuesta del público sea positiva para que se agreguen más presentaciones no sólo en la CDMX, sino en el resto del país. Además, el día 7 habrá boletos gratuitos para que estudiantes de la delegación Miguel Hidalgo puedan asistir y así fomentar esta disciplina desde el público joven.

