Querida conductora de Venga la Alegría impacta con atrevida FOTO en lencería

Daniela Alexis Barceló Trillas, quién es mejor conocida como “La Bebeshita” se ha convertido en una de las conductoras más queridas de “Venga la Alegría Fin de Semana” donde ha conquistado por sus simpáticas ocurrencias, sin embargo, es en sus redes sociales donde ha mostrado su lado más atrevido y prueba de ello es que con su última publicación enloqueció a sus fans pues presumió su espectacular figura al mostrarse en lencería.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la ex participante de MasterChef Celebrity presumió sus atributos posando con unas diminutas prendas de encaje color blanco y dejó muy en claro que es una de las conductoras más bellas y sensuales de toda la televisión mexicana.

“Lo más importante en la vida es amar y ser amada” fue el texto con el que “La Bebeshita” acompañó su foto, la cual, en muy poco tiempo alcanzo los 40 mil likes, además, como era de esperarse, los halagos de sus casi tres millones de seguidores no se hicieron esperar y de inmediato llenaron la publicación de la conductora con cientos de comentarios en los que se hacía alusión a su espectacular belleza.

“Wow, eres toda una obra de arte”, “Estás preciosa”, “Tan bella como siempre” y “Qué mujer tan espectacular” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la atrevida publicación de “La Bebeshita”, quien además de ser conductora en “Venga La alegría” y próximamente en “MasterChef Celebrity” también se desempeña como influencer y como cantante de Reggaetón.

“La Bebeshita” desmiente romance

Hace apenas unos días, “La Bebesita” reveló que Nicolás Buenfil, el hijo de “La Reina del TikTok” le había estado coqueteando a través de redes sociales por lo que se comenzó a rumorar que Daniela Alexis ya le había dado el “sí” y se armó todo un escándalo por la gran diferencia de edades que hay entre ambos, además, trascendió que debido a su relación la conductora ya había tenido problemas con Erika Buenfil por lo que ambas tuvieron que salir a aclarar la situación.

La primera en salir a hablar del tema fue “La Bebeshita” y aclaró que no había iniciado una relación con Nicolás Buenfil y que no pensaba hacerlo en un futuro principalmente por la diferencia de edades que hay entre ambos, además, señaló que su corazón todavía está vacante y le hizo un nuevo guiño a su compañero de emisión Aristeo Cázares, quien ya la ha rechazado en más de una ocasión, no obstante, parece que no está dispuesta a quitar el dedo del renglón hasta que logre conquistar al “Aguileón”.

Por su parte, Erika Buenfil salió a decir “que no era suegra de nadie” y señaló que su hijo atraviesa por una etapa en la que le gustan varias mujeres, pero descartó como nuera a “La Bebeshita”, con quien dijo llevarse muy bien y que no hay ninguna rivalidad entre ambas.

SIGUE LEYENDO:

“La Bebeshita” se deja ver sin maquillaje y quedan al descubierto sus cirugías: FOTO

Conductora de VLA sufre fuerte caída EN VIVO y conmociona a sus compañeros | VIDEO