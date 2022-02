Marwán regresa a México con vibra positiva

Después de hacer catarsis en su disco pasado “Mis paisajes interiores” (2017), superando el desamor, Marwán regresa a México para tocar su nuevo disco “El viejo boxeador”, un disco con letras más positivas, alegres y que invita al público a seguir su camino sin importar la adversidad.

“Lo hice en uno de los momentos más felices de mi vida a nivel creativo, mi anterior disco era muy desgarrador y me repuse de todas esas emociones. Ahora hablo de que hasta de esas malas experiencias se puede aprender. Entonces es el primer álbum optimista que hago en mi vida y creo que es algo increíble para un trovador”, comentó el músico español.

Este material lo escribió previo a la pandemia, de hecho salió a la venta en 2020 en España, pero por la pandemia no lo había traído a México, ahora quiere que la gente lo disfrute igual que él en las 10 ciudades en las que se presentará, incluyendo la CDMX, León, Aguascalientes y Puebla. “Tenemos que aprender a seguir, quizá no dejan de doler, pero se vuelven un poco más nítida la situación con el paso de los días y en estas canciones se muestra la parte más bonita de la vida, el salir adelante”, agregó.

Marwán ya trabaja en nueva música en la que está fusionando más ritmos. Hasta ahora tiene seis temas escritos y espera aprovechar su visita al país para hacer colaboraciones con amigos mexicanos, por lo que tampoco descartó contar con invitados en sus presentaciones. Su gira inicia el 17 de febrero en Querétaro y concluye en el Lunario del Auditorio Nacional el 5 de marzo en la CDMX.

HAY HAMBURGUESAS MUSICALES

Para Marwán lamenta que actualmente la gente esté rodeada de hamburguesas musicales, refiriéndose al urbano, pero no cree que todo sea malo, pero considera que su éxito sólo responde a intereses mayores de la industria, ya que si sonara en la radio la trova como suena el reguetón, también serían un género masivo.

Sobre los premios y galardones que gana el urbano, también responden a la misma situación, aunque aclaró que el arte siempre será subjetivo, por lo que nunca habrá premios justos.

“He sido jurado en algunos premios y he visto cómo se manejan las cosas y a veces es un horror. Pero supongo que algunos, son más sinceros, aunque no hay una justicia en realidad, porque el arte no se mide nunca”, afirmó.

