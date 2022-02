EXATLÓN ALL STAR: Mati Álvarez recibe apoyo de sus seguidores por DIFÍCIL momento que está viviendo

No se puede hablar de Exatlón sin mencionar a Mati Álvarez "Terminator", quien es de las favoritas de los seguidores de la competencia y es que la atleta ha demostrado tener la capacidad y estar a la altura de la competencia que reúne a los mejores participantes de las temporadas pasadas.

Durante esta edición de Exatlón México han surgido varios incidentes que han concluido en lesiones para algunos participantes como Duggan, Evelyn, Doris, Nataly e incluso a Macky, quien por cuestiones de salud decidió dejar el programa desde el principio para atenderse sin embargo, una de las lesiones que más conmocionó a los televidentes fue la de Mati, quien recientemente había ganado la playera dorada o "Golden One" que es usada por el mejor competidor de cada ciclo de competencia.

En este contexto, la atleta del equipo Rojo tuvo que realizarse estudios médicos para determinar su estado de salud y permanencia en la competencia, entre ellos se le realizó una resonancia magnética para descartar daños mayores a su rodilla, esta noticia impactó a tal grado a "Terminator" que la llevó al llanto.

Mati, de forma prematura dijo que no se quiere ir aún de la competencia, no sin antes consagrarse campeona de Exatlón All Star, lo que la hizo derramar algunas lágrimas y preocuparse por el resultado de los estudios.

Es así que sus fans le dedicaron una serie de mensajes de apoyo a través de Twitter en donde le hicieron ver a "Terminator" que no está sola y que saldrá adelante del mal momento de salud por el que está pasando.

Otros usuarios agregaron algo de humor al apoyo para la atleta, pues usaron la imagen que se hizo viral el domingo pasado en que Eminem se arrodilló durante el Show de Medio Tiempo del Super Bowl.

La competidora ha sido de las consentidas de los televidentes al demostrar su alto nivel durante cada prueba, además de una sencillez que ha sido del agrado de los fans, pues además ha sido la ganadora de la tercera y cuarta temporada del reality.

Aunque aún es incierto si Mati seguirá en la competencia, muchos usuarios se tomaron un momento para reconocer el esfuerzo de "Terminator" que la hizo portar la playera dorada.

