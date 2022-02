Exatlón México: Ella sería la atleta de All Star que robó el corazón de Mati Álvarez | FOTOS

Mati Álvarez, una de las atletas más destacadas en la historia de Exatlón México, se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que los fans comenzaran a especular que está enamorada de una de sus compañeras en la edición All Star.

Por medio de redes sociales comenzaron a circular un sin fin de mensajes en los que se aseguraba que Mati Álvarez sentía algo más por una de sus compañeras, lo que presuntamente ha visto afectado su rendimiento.

Mati Álvarez, ¿enamorada de sus compañera?

Como sabes, Mati Álvarez se ha consagrado como una de las atletas más queridas en Exatlón México, pues ha ganado dos temporadas que la convierten en una de las más ganadoras en la historia.

Sin embargo, durante la edición Exatlón México: All Star, Mati Álvarez no ha tenido el mejor de sus rendimientos y muchos fans especulan que posiblemente se trate por su actual situación sentimental, la cual no sería la mejor.

Los fans del reality show de TV Azteca aseguraron que la también conductora de Televisión se enamoró de su amiga y compañera, Evelyn Guijarro, quien defiende al equipo azul en la temporada.

Lejos del programa de televisión, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro han demostrado que llevan una excelente relación e incluso se hicieron socias en una empresa de joyería, pero los televidentes especularon que la primera de ellas se enamoró.

En la plataforma digital comenzaron a circular varios comentarios en los que se confirma que Mati Álvarez se enamoró de Evelyn Guijarro, quien le habría pedido que se distanciaran un poco para calmar los rumores.

Los fans se pronunciaron. Foto: Especial

Otra teoría asegura que Evelyn Guijarro del equipo azul le pidió a Mati Álvarez que se alejaran durante la temporada Exatlón México All Star, para terminar con los rumores sobre posibles alianzas dentro de la competencia.

SIGUE LEYENDO

EXATLÓN ALL STAR: Nueva lesión de Ximena "Duggan" preocupa a fans | VIDEO

Exatlón México: Él es Manuel Anaya, el guapo NOVIO de Macky González | FOTOS