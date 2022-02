Los Tigres del Norte: TODAS las canciones que el gobierno no permite que canten ¡los callaron!

Desde que se fundó la agrupación Los Tigres del Norte en 1968 sus letras han causado impacto en la vida de las personas, pues ya sea con sus corridos, canciones románticas o cumbias logran tocar fibras sensibles de su público.

Los llamados “Jefes de jefes” son ídolos en países como México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Perú, solo por mencionar algunos, ya que en sus canciones hacen un señalamiento al acontecer diario, una crítica a las autoridades y también cuentan historias de la vida real.

Pero aunque tienen muchos fans que si les gusta su música, hay algunas otras personas que no están de acuerdo con lo que cantan, específicamente gente involucrada con el gobierno mexicano que ha querido callar la libertad de expresión de Los Tigres del Norte.

Es por eso que varias de sus canciones no pueden ser interpretadas en algunos estados de la república, y en caso de hacer caso omiso, los músicos son multados por miles de pesos.

Canciones prohibidas

“Contrabando y traición”

Corría el año de 1974 cuando Los Tigres del Norte lanzaron el tema “Contrabando y traición”, una canción que aunque no fue censurada directamente si es una de las más controversiales en la carrera musical de los famosos, pues se trata de un narcocorrido, vertiente poco conocida en aquella época.

“La Reina del Sur”

En el 2002 los cantantes narraron la historia de una mujer narcotraficante, su nombre es Teresa Mendoza y fue considerada una peligroso e imponente delincuente. La canción también formó parte de la serie televisiva, pero aunque ya era conocida, durante uno de sus conciertos en 2012 en el estado de Chihuahua la canción fue censurada y ellos multados.

“La Granja”

Un sencillo publicado en el 2009 que no fue tomado muy bien por el gobierno de México debido a que habla de cuando el ex presidente de la república, Felipe Calderón entabló una “guerra contra el narcotráfico”. Los Tigres del Norte declararon que en un concierto en el Auditorio Nacional se les pidió no cantar la canción.

“La Bala”

En 2014 los artistas decidieron que era el momento de enviar un mensaje para que los padres pusieran especial atención en los actor de sus hijos, fue entonces como salió “La Bala”, una letra que no solo impactó a loes mexicanos, ya que estuvo a punto de ser vetada en otros países como Chile.

“Ataúd”

Entre las últimas censuras de Los Tigres del Norte está “Ataúd”, en 2016 se les pidió no cantar en diversos auditorios aunque se desconocen las razones, pero la canción además de causar impacto en el público también lo hizo con sus integrantes.

