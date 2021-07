Kate de Castillo no piensa regresar jamás a México; ya es muy gringa, asegura su hermana

Gran sorpresa generó, incluso entre sus propios padres, la visita inesperada de la actriz mexicana Kate del Castillo a México, donde ha pasado tiempo con sus seres queridos, así como ver la recuperación de su padre, Don Eric del Castillo, tras la caída que lo mandó al hospital por las fuertes lesiones que registró su cuerpo.

Si bien la famosa actriz, protagonista de “La Reina del Sur”, dijo estar fascinada por visitar la capital azteca, su hermana Verónica del Castillo la ha desmentido al señalar que difícilmente Kate regresará a vivir a este país por una simple pero poderosa razón.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, Verónica, aseguró que ve difícil el retorno de su hermana, pues ya es “muy gringa”, así tras ser cuestionada sobre la posibilidad Verónica dijo:

“La verdad es que no, ¡no hay manera!, ya es muy gringa y no piensa regresar a México nunca”.

La familia castillo estuvo feliz al reunirse nuevamente. FOTO: ESPECIAL

Pese a terminar rotundamente cualquier posibilidad de un retorno de Kate, la también conductora aseguró que su hermana no volverá a vivir, pero sí a trabajar en México después de varios años de ausencia.

Así, Verónica del Castillo “balconeó” a Kate al revelar que para el próximo año se podrá ver más tiempo a la actriz, pues “va a hacer un proyecto aquí en México”.

Previo a estas declaraciones, Verónica también confesó que, a pesar de seguir en búsqueda de un novio para su hermana, la actriz es muy difícil de convencer en el terreno amoroso.

“Yo le estoy presentando galanes de aquí de México para que ya se la traigan, tuviera un pretexto de venir y de acercarse acá a México. Ella nada más dice que le tiene que interesar y que no es fácil que le interesen, que le pueden gustar, pero no interesarle, que sienta algo más espiritual, no solamente de cuerpo, sino de alma”, comentó.