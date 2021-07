Hermana de Kate del Castillo protesta en la CDMX contra la vacuna Covid-19

Pese a que el Covid-19 ha cobrado la vida de millones de personas, aún hay gente que sigue sin creer en la pandemia, una de ellas es la hermana de Kate del Castillo, Verónica del Castillo.

La conductora de 51 años se unió a la protesta llamada “Marcha por la Libertad” realizada en la Ciudad de México por un grupo de personas que no creen que la pandemia de la Covid-19 sea real.

“Estamos aquí llegando aquí a la Estela de Luz, en Reforma, Ciudad de México. Vine a cubrir esta Marcha por la Libertad, para hacer valer nuestros derechos humanos. Hay pocas personas. Es una marcha por la libertad de elección”, dijo la hermana de Kate del Castillo en una transmisión compartida en su cuenta de Instagram.

Por su parte, los manifestantes exigieron al gobierno mexicano que se respete su libre albedrío y decisión a no vacunarse contra este virus, considerando que es una nueva teoría de conspiración creada por los gobiernos.

“Vine a apoyar este movimiento. Creo que es muy importante que todo México se informe bien porque estamos muy mal informados, muy manipulados, así que fuera cubrebocas, que termina haciendo más daño y las vacunas, ¡por favor! Duran años para experimentarlas, están experimentando con nosotros en lugar de experimentar con las ratas. Por favor no se vacunen. no vacunen a sus hijos, no vacunen a nadie por favor”, fue uno de los comentarios que la hija de Eric del Castillo recuperó en la transmisión.

Finalmente, Verónica colocó una imagen de su participación en la marcha con el siguiente mensaje: “A favor de la vida, la libertad, la salud, la democracia, y la solidaridad @marien_barrientos_glz @lmghigliazza @santiago_lt #worldwidedemonstration #freedomofspeech #freedomofchoice #wwg1wgaworldwide”.

La acción de la periodista ha dividido opiniones en la red, y mientras algunos el aplauden por su labor, otros le reprochan su acción y hasta la señalan como “Covidiota”.

